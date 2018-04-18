Николай Черноус вступился за коллег на барановичском рынке 1 18.04.2018, 11:09

Николай Черноус

Администрация рынка незаконно отобрала роллеты у ИП.

Администрация рынка незаконно отобрала роллеты предпринимателей за долг перед рынком в тысячу долларов за аренду и перенесла с нарушением законодательства в выгодное место, передает «Радыё Рацыя». Хотя роллеты построены за счет этих же предпринимателей, но были размещены в непопулярных у покупателей местах.

В связи со значительным падением покупательной способности белорусов, пользоваться ими стало совсем невыгодно, говорит предприниматель и активист Николай Черноус:

- Незаконно, без суда и следствия, вырезали роллеты и установили их возле мясного павильона. Без проекта, без согласования с санэпидемстанцией, пожарными, не придерживаясь пожарных норм. И будут пользоваться бесплатно. А людей наказали, хотя они заплатили по $2,4 тысячи за роллет.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, куда обратился Николай Черноус, подтвердило нарушения при установке роллетов администрацией кооперативного рынка. Дано указание устранить недостатки.

Такой ответ не удовлетворил предпринимателя. Черноус будет обращаться в прокуратуру и Комитет госконтроля про самовольный захват земли и незаконные действия при изъятии роллетов у предпринимателей администрацией рынка.