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Facebook и Microsoft планируют подписать «цифровую женевскую конвенцию»

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  • 18.04.2018, 10:49

Инициатива объединит более 30 технологических компаний.

Технологические компании хотят заявить, что публично отказываются принимать участие в кибератаках, организованных правительством какой бы то ни было страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The New York Times.

Речь идет об атаках на граждан и предприятия всех стран мира без исключения. Кроме того, компании обязуются оказать помощь любой стране, столкнувшейся с подобной атакой в киберпространстве, вне зависимости от ее причины - будь это мошенничество или геополитика.

В число согласных соблюдать разработанные принципы вошли такие компании, как Facebook, Microsoft, Oracle, Symantec, FireEye, HP, финская Nokia и испанская Telefonica.

The New York Times отмечает, что, несмотря на длинный список согласившихся, некоторые крупные компании (Google, Apple и Amazon) пока отказываются поддержать инициативу.

Издание напоминает, что президент и главный юрисконсультант Microsoft Брэд Смит уже несколько лет пытается донести мысль о необходимости создания так называемой "женевской конвенции" в цифровом пространстве, которая установит правила поведения в киберпространстве.

Смит отмечает, что первыми поддержать подобную инициативу должны именно американские технологические компании, поскольку чаще всего их клиенты сталкиваются с кибератаками.

"Эта проблема стала гораздо больше, и я думаю, что за последние несколько лет мы поняли, что нам необходимо работать вместе и усиленнее", - сказал он.

Напомним, в конце июня прошлого года от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.


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