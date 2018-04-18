Беларусь и Казахстан - основные каналы проникновения в РФ санкционной продукции 5 18.04.2018, 10:52

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Товары ввозятся в Россию под видом продукции произведенной в ЕАЭС.

Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации, сообщает interfax.by.

"По информации ФТС России, основными путями попадания на российский рынок санкционных товаров является их ввоз с территории республик Беларусь и Казахстан под видом товаров ЕАЭС. Количество уничтоженных таких товаров возросло более чем в 2,5 раза (с 2 572 до 7 973 тонн), число возбужденных в связи с этим дел об административных правонарушениях также возросло с 86 до 585 (более чем в семь раз)", - говорится в докладе.

Непосредственно при участии транспортных прокуроров контролирующими и правоохранительными органами обнаружено, изъято из незаконного оборота и уничтожено более 600 тонн санкционной продукции.

"В ходе прокурорских проверок выявлено более 2 тыс. нарушений закона в этой сфере. С целью их устранения внесено 149 представлений, возбуждено 498 дел об административных правонарушениях, принесено 45 протестов на незаконные правовые акты, в суды направлено 168 исков. По материалам прокуроров органами следствия возбуждено 62 уголовных дела", - говорится в докладе.