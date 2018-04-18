Семь самых захватывающих сериалов весны-2018 18.04.2018, 10:59

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Названы свежие фильмы, которые мало кого оставят равнодушными.

Издание EtCetera предлагает подборку лучших остросюжетных сериалов этой весны, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

ТЕРРОР

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В 1845 году британский покоритель Арктики сэр Джон Франклин отправился на двух кораблях на север Канады – искать короткий морской путь из Европы в Азию. А через два года и корабли, и их экипаж бесследно исчезли. Историки до сих пор ломают голову об их судьбе. Писатель Дэн Симмонс, автор знаменитого «Гипериона», предлагает свою версию событий. Его книга стала основой сериала, продюсером которого стал не менее знаменитый Ридли Скотт. Всем почитателям мистики, психологической достоверности в кино и суровых северных пейзажей – смотреть обязательно.

МИР ДИКОГО ЗАПАДА, 2 сезон

с 22 апреля

Продолжение полюбившегося многим шоу. Создатель парка аттракционов мертв, а андроиды, изображающие персонажей времен Дикого Запада, вышли из-под контроля. Что будет дальше? Во втором сезоне зрители узнают историю возникновения парка развлечений и увидят другие тематические парки.

ДОВЕРИЕ

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В 1973 году в Риме похитили внука миллиардера Пола Гетти. Похитители требуют выкуп, но скупой дед отказывается платить – ведь у него аж четырнадцать внуков… Режиссером сериала стал Дэнни Бойл, создатель культового фильма «На игле», а роль жадного магната исполнил Дональд Сазерленд.

ПЕРЕПРАВА

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Мирный быт уютного рыбацкого городка нарушает странное и страшное событие: море вынесло на берег сотни трупов. Среди мертвецов оказались несколько десятков раненых. Выжившие рассказывают совершенно невероятную историю. Шериф должен выяснить, откуда взялись эти люди и какая опасность угрожает городу.

БЕЗЖАЛОСТНОЕ СОЛНЦЕ

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Двое лондонских полицейских случайно узнают о том, что миру угрожает самый настоящий апокалипсис. Сериал производства ВВС, а это означает, что, несмотря на фантастическую составляющую, нас ожидают крепкий сюжет, хорошо прописанные герои и, конечно же, красивая картинка.

РАССКАЗ СЛУЖАНКИ, 2 сезон

с 25 апреля

Прошлогодняя экранизация антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд о тоталитарном режиме, установленном на руинах бывших США, не оставила зрителей равнодушными. Поэтому авторы сериала решили снимать продолжение – даже несмотря на то, что сюжет книги исчерпан. Исполнительница главной роли Элизабет Мосс рассказала, что новые серии будут еще «мрачнее, чем первый сезон, – если это возможно».

КАСЛ РОК

с 6 мая

Самые страшные вещи творятся в маленьких тихих городках. Особенно если такой городок создан фантазией мастера ужасов Стивена Кинга. Зрителей ожидает целая антология, основанная на рассказах писателя, действие которых происходит в захолустном уголке штата Мэн.