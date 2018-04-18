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Starbucks на день закроет тысячи кафе в США из-за расового скандала

  • 18.04.2018, 11:17

В одной из кофеен безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию.

Компания Starbucks закроет на один день (29 мая) 8 тыс. кофеен по США чтобы провести для персонала тренинг о расовой дискриминации. Об этом сообщает Reuters.

"Starbucks предоставит почти 175 тыс. сотрудникам учебные материалы о том, как предотвратить расовую дискриминацию в сети кофеен", - говорится в сообщении.

Тем не менее 6 тыс. кофеен останутся открытыми.

Решение о проведении тренингов было принято после "расового скандала" в кофейне Starbucks в Филадельфии, штат Пенсильвания. Работники заведения безосновательно выгнали двух чернокожих посетителей, вызвав полицию.

Из-за этого в США прошел ряд протестов, призывающие к бойкоту компании.


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