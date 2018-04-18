«Всех согнали в «добровольный» кооператив, а отказавшимся, не дают проехать к гаражу» 18.04.2018, 11:30

Конфликт под Гродно из-за частной собственности.

В зарубежных странах понятие частной собственности свято: если ты хозяин, то подобраться к твоему дому, гаражу и даже сараю без разрешения не сможет никто. В нашей же стране есть нюансы, пишет onliner.by.

С одним из них столкнулся Сергей, который не смог попасть в гараж родственника. Дело происходило в Гродненской области, но ситуация может повториться в любом из уголков Беларуси. Молодой человек рассказал свою историю.

Самодельный шлагбаум и запреты

— Первого апреля решил заехать в гараж, — рассказывает молодой человек. — Там, где начинается гравийная дорога к гаражам, недавно установили самодельный шлагбаум (очень сомневаюсь, что он узаконен, но история не об этом). Возле него вагончик, а в нем сторож. Когда я подъехал, сторож ко мне подошел и спросил, есть ли у меня пропуск. Естественно, у меня его нет, так как гараж находится в собственности моего родственника, а он вступать в кооператив не собирается. Гараж был законно построен еще во времена СССР. За время разговора со сторожем уже даже скопилась немалая очередь.

Сторож мне ответил, что, если пропуска нет, его нужно делать и вступать в кооператив, соответственно, платить взносы, иначе «мы вас не пропустим». Я пошел в вагончик, чтобы поговорить с председателем кооператива. Диалог с ним не удался. На мою просьбу пропустить к гаражу он грубо ответил, что нет пропуска — нет въезда. И все должны платить.

Естественно, какой нормальный человек с таким отношением будет мириться? Я вызвал милицию. По приезде участковый милиционер взял у меня объяснение и направился в вагончик к сторожу. Начал выяснять у председателя, на каком основании он препятствует въезду граждан, и попросил документы на ГПК. Меня лично не удивило, что председатель документы так и не нашел.

Само собой разумеется, что, если человек хочет вступать в кооператив, он пишет заявление, а на нет и суда нет, как говорится. Вот и получается, что людей принуждают туда вступать под угрозой отказа в пропуске к собственному гаражу.

Пока я общался с председателем и сторожем, люди проезжали как хотели: кто сам поднимал шлагбаум и проезжал, кто разворачивался и уезжал. На мой взгляд, это просто самоуправство и не более.

Закон, который не все предусмотрел

— Порядок деятельности гаражных кооперативов регламентирован Положением о создании и деятельности гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, утвержденным указом президента от 28.01.2008 №43. Положением установлено, что лицам, которые не являются членами кооператива, может быть ограничен доступ к общему имуществу кооператива (например, может быть отключено электричество, запрещено пользоваться водопроводом и т. д.). Однако, полагаем, что не может быть ограничено право доступа к гаражу, который находится в частной собственности гражданина. Запреты на проход к гаражу могут быть расценены как самоуправство.

Кроме того, обращаем внимание, что Положением предусмотрена обязанность лиц, которые не являются членами кооператива, заключить с кооперативом договор о порядке пользования объектами общего пользования. Такие лица также обязаны вносить плату за пользование, которая не может быть ниже размера членских взносов члена кооператива, увеличенного в 2 раза.

Но стоит отметить, что согласно Положению данная обязанность распространяется только на лиц, которые получили право собственности на гараж, находящийся в гаражном кооперативе, путем его покупки либо получения по наследству. Случаи, когда право собственности на гараж было оформлено за гражданином еще до создания кооператива, законодательством не урегулированы. Именно из-за такого законодательного пробела между руководством кооперативов и собственниками гаражей достаточно часто возникают спорные ситуации. Полагаем, что такие конфликты должны разрешаться в судебном порядке, — комментирует юрист Елена Лысакова.