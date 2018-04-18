Златан Ибрагимович: Да, я еду на чемпионат мира 18.04.2018, 11:27

Златан Ибрагимович

Фото: JANERIK HENRIKSSON/AFP/Getty Images

При этом футболист не уточнил, будет ли там играть за сборную Швеции.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела на телеканале АВС подтвердил, что твердо намерен поехать на чемпионат мира, сообщает pressball.by.

При этом он не уточнил, будет ли там играть за сборную Швеции, в которой ранее официально завершил карьеру:

- Да, я еду на чемпионат мира. Буду ли там играть? Я лишь сказал, что еду туда. Большего не скажу, иначе люди на меня набросятся. Мне нужно быть осторожнее. Но чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира.