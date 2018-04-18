закрыть
18 апреля 2018, среда, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Златан Ибрагимович: Да, я еду на чемпионат мира

  • 18.04.2018, 11:27
Златан Ибрагимович
Фото: JANERIK HENRIKSSON/AFP/Getty Images

При этом футболист не уточнил, будет ли там играть за сборную Швеции.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела на телеканале АВС подтвердил, что твердо намерен поехать на чемпионат мира, сообщает pressball.by.

При этом он не уточнил, будет ли там играть за сборную Швеции, в которой ранее официально завершил карьеру:

- Да, я еду на чемпионат мира. Буду ли там играть? Я лишь сказал, что еду туда. Большего не скажу, иначе люди на меня набросятся. Мне нужно быть осторожнее. Но чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип