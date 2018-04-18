В Минске начался суд над бизнесменом Кныровичем 18.04.2018, 11:42

Александр Кнырович

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

На скамье подсудимых в месте с предпринимателем — еще четыре работника его предприятия.

В среду, 18 апреля, суд Фрунзенского района Минска начал судебное разбирательство в отношении Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг», и его коллег, сообщает tut.by.

Кнырович обвиняется по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без) и по ч. 1 и 2 ст. 431 (Дача взятки, в том числе повторно или в особо крупном размере, санкция — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет).

На скамье подсудимых — еще четыре работника ООО «СарматТермо-Инжиниринг»: замдиректора по экономике Игорь Максимов, замдиректора по продажам Евгений Поповский, ведущий экономист Андрей Кусков и безработный Владимир Дашкевич.

Адвокат Максимова заявила ходатайство на изменение меры пресечения своему подзащитному, так как обвиняемый признал вину в полном объеме, способствовал установлению обстоятельств. Адвокат перечислила несколько серьезных заболеваний бывшего афганца, отметив что на его иждевении старая мать.

Среди болезней — онкологический и кардиологический диагнозы. Но гособвинитель Оксана Сакович отметила, что Максимов может оказать давление на свидетелей, а также с учетом суммы ущерба высказалась против удовлетворения ходатайства адвоката.

Судья Юлия Крепская ходатайство отклонила.

Напомним, 27 января 2017 года в КГБ сообщили о задержании Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг». По информации ведомства, с 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции — предварительно термоизолированных труб (ПИ-труб).

Оформление «заказных» торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства СТИ, также получавшие незаконные вознаграждения — 2−3% от цены сделок (должностные лица предприятий — до 7,5%), считают силовики.

«При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, т.е. фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения», — сообщили в КГБ.

«24−26 января 2017 года с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тыс. рублей за содействие в продвижении продукции «СарматТермо-Инжиниринг» задержаны руководители и должностные лица государственных организаций («Березовское ЖКХ», «Брестэнерго», «Гомельоблтеплосети», «Брестжилстрой». Уголовные дела были возбуждены по ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси. Заместители Кныровича, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 (Дача взятки).

Сумму неуплаченных компанией «СарматТермо-Инжиниринг» налогов оценили в не менее чем 2,8 млн рублей.

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года.

Экономический суд Минской области в конце января начал производство по делу о банкротстве в отношении компании ООО «СарматТермо-Инжиниринг».