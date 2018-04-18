Глава Роскомнадзора: Обидно, что у Дурова «отжали» «ВКонтакте» и блокируют Telegram 18.04.2018, 11:52

Александр Жаров

Фото: «Известия»

Чиновник назвал команду Telegram «сильной и одаренной»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отметил талант команды Павла Дурова, которая создавала социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям», отвечая на вопрос о том, не обидно ли ему, как работающему с интернетом человеку, что у российского гражданина сначала «отжали» один созданный им продукт («ВКонтакте»), а потом блокируют второй.

«Вы знаете, обидно! Потому что, безусловно, команда, которая делала «ВКонтакте» и Telegram, — сильная и одаренная», — заявил Жаров.

По его словам, он имеет в виду «не только и не столько Павла Дурова», сколько команду.

«Есть его брат Николай Дуров, который, по отзывам его коллег, действительно если не гениальный, то очень сильный программист. Безусловно, и «ВКонтакте», и Telegram, с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы», — сказал Жаров.

По его словам, вопрос в том, как была набрана аудитория.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей для борьбы с терроризмом.