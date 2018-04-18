Видеофакт: Как пропускают «скорую помощь» в Могилеве 18.04.2018, 11:56

При просмотре видео возникает чувство гордости за наших водителей.

Водитель могилевской «скорой помощи» выложил на Youtube видеозапись того, как он проезжал участок с улицы Якубовского до улицы Космонавтов, спеша на срочный вызов с включенной мигалкой и звуковым сигналом, пишет mogilev.online.

При просмотре видео возникает чувство гордости за могилевских водителей: на загруженном сложном участке «скорая» если и замедляла движение, то совсем ненадолго. Даже в самых трудных местах водители находили способ пропустить экипаж. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что без отдельных нетерпеливых личностей все-таки не обошлось. Но их эгоизм теряется на фоне общей дисциплинированности.