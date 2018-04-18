Демонстранты в Ереване: «Саргсян будет смотреть на мир через колючую проволоку» 18.04.2018, 12:06

Фото: photolure.am

В Армении возобновились массовые уличные протесты.

Возглавляемое оппозиционным депутатом Николом Пашиняном движение против премьерства Сержа Саргсяна сегодня утром возобновило уличные протесты в Ереване, сообщает azatutyun.am.

Активисты и сторонники движения вновь перекрывают улицы, парализуя движение транспорта.

«Начинаем с проспекта Баграмяна 26 [резиденция новоизбранного премьер-министра Сержа Саргсяна]», - утром на площади Франции заявил Пашинян, призвав сторонников не вступать в конфликт с полицией, которая начала стягивать новые силы на данный участок.

Тысячи оппозиционеров двинулись к резиденции премьер-министра. Там полиция уже растянула колючую проволоку.

Выступая с короткой речью, Пашинян отметил, что «этой ночью Саргсян приказал убрать колючую проволоку и полицейских с улицы (перед резиденцией – ред), потому что вчера на площади Республики я заявил, что отныне Серж Саргсян будет смотреть на Армению из-за колючей проволоки».

«Мы пришли, чтобы картина восстановилась. Серж Саргсян, ты будешь смотреть на мир через полицейские щиты и колючую проволоку. Достойная Сержа Саргсяна картина восстановлена. Если снимете, мы вернемся и восстановим картину», - заявил Пашинян, иронично поблагодарив полицию за службу.

Затем колонна начала шествие по городу.