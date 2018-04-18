Разрешения на установку памятной доски к 100-летию БНР до сих пор нет 2 18.04.2018, 12:14

Фото: «Радыё Свабода»

Чиновники тянут с решением.

Художественный совет Мингорисполкома утвердила вид мемориальной доски в честь 100-летия Белорусского Народной Республики. Но разрешения на установку памятного знака на здании на улице Володарского, 9, где была объявлена независимость БНР, до сих пор нет.

Кроме одобрения художественного совета, необходимо еще и разрешение на проведение массового мероприятия.

Союз художников предоставил официальную заявку в Мингорисполком. Ответа пока нет, сообщил «Свабодзе» скульптор Игорь Засимович.

«По моему мнению, Мингорисполком просто тянет время, как это было и с одобрением проекта. Предполагалось, что мемориальную доску повесят накануне 25 марта, но художественный совет Мингорисполкома никак не могла собраться к юбилею, а на первом заседании после 25 марта в план этот вопрос не включили.

Теперь вроде бы положительное решение художественного совета есть, вид вывески одобрен, но нет разрешения на установку, так как по мнению Мингорисполкома, это массовое мероприятие. Союз художников заявку подал, сейчас ждем. Не позволить повесить вывеску не могут, но сейчас просто тянут время », - убежден Игорь Засимович.

В пресс-службе Мингорисполкома 18 апреля журналистам сообщили, что заявка есть, но решение о дате установки вывески еще не принято. На уточняющий вопрос, когда Мингорисполком рассмотрит заявку Союза художников на массовое мероприятие, ответа не было.