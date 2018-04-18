Как белорусов выселяют из собственного жилья 1 18.04.2018, 12:24

2,538

Вадим Синкевич

Потребовать освободить жилплощадь могут даже за задолженность в $100 за «коммуналку».

С начала 2018 года уже шесть семей в Бобруйске освободили жилплощадь по решению суда, а в 2017 году из общежитий и неприватизированных квартир выселили 76 семей, пишет «Вечерний Бобруйск».

В двух случаях дело было в постоянной антисанитарии, но основная причина – долги по «коммуналке». Причем, чтобы выселили из приватизированного дома или квартиры, надо «постараться», а вот чтобы лишиться коммерческого жилья достаточно не оплатить долг в несколько сотен рублей.

В шаге от выселения

49-летний Вадим Синкевич задолжал коммунальникам уже более 3-х тысяч рублей, а с учетом пени – более 5-ти тысяч. И теперь он может лишиться «родового гнезда» – дома в районе улицы Дзержинского, в котором уже 74 года живет его семья.

Долги по оплате коммунальных услуг стали появляться больше 10 лет назад. Но тогда периодически удавалось их гасить.

В 2015-м Вадима забрали в ЛТП. Вернувшись, найти работу он не смог и долг начал расти.

– Я прекрасно понимаю, что нужно платить за «коммуналку». Если мне удастся найти работу, то сразу начну расплачиваться, – говорит Вадим. Сейчас он, электромонтер по специальности, перебивается случайными заработками.

– Например, идет женщина с рынка с сумками – я предлагаю помощь носильщика. А за это получаю что-нибудь из еды или немного денег, – поясняет мужчина.

Вадим состоит на учете в местной службе занятости. Готовых вакансий для него сейчас нет, хотя он готов работать «и дворником, и подсобником, и уборщиком, и грузчиком». Работать по профессии он не может по медицинским противопоказаниям.

Из-за долга по «коммуналке» на Вадима подали в суд на выселение. Правда, суд дважды давал ему отсрочку платежа, но в третий раз, на последнем заседании в марте, отказал. Вадим обжаловал это решение, и сейчас дело находится на рассмотрении в Могилевском областном суде. Вердикт будет известен в конце апреля.

Было свое - теперь съемное

Елена (женщина просила, чтобы не публиковали ее фамилию) уже потеряла свою двухкомнатную квартиру в доме №21 на улице 50 лет ВЛКСМ, в которой прожила более 45 лет.

До 2015 года она работала на «Белшине», но потом попала под сокращение. Из-за этого, по ее словам, не успела вовремя подать заявление на приватизацию квартиры, и ее жилье перешло в разряд коммерческого. Тогда и появился долг по коммунальным услугам.

Елена устроилась в магазин уборщицей на зарплату в 200 рублей.

– В то время нам едва хватало на еду, – признается женщина.

Сын, которому на тот момент было 22 года, учился на курсах от службы занятости.

В 2017 году Елена смогла восстановиться на прежней работе. Но долг за ЖКУ остался, и в начале лета 2017-го состоялся суд. На погашение задолженности бобруйчанке дали две недели. По ее словам, сумма долга составляла 400 рублей, и 200 из них она выплатила.

– Остаток взять было неоткуда. Да и никто не сказал, что дальше делать, о рассрочке платежа я даже не слышала, – говорит Елена. – В общем, стали искать съемное жилье.

В сентябре прошлого года Елена с сыном переехали на съемную квартиру. За старое жилье женщина уже не платила, лишь периодически приходила туда, чтобы взять что-то из вещей, которые там оставались. А в феврале 2018 года Елена узнала, что в квартиру приехали работники ЖЭУ и вынесли все ее вещи. Сейчас, по словам женщины, они находятся «где-то у них на хранении». Забрать их она пока не может: надо нанимать машину, грузчиков, а это обойдется не меньше чем в 100 рублей. Освобожденная квартира пока пустует.

Сын Елены в свои 24 по-прежнему не работает – он окончил только школу, а без образования брать никуда не хотят, поясняет женщина. Поэтому сегодня семья живет на зарплату и пенсию матери. В целом выходит около 800 рублей, из которых 200 тратят на оплату съемной квартиры и коммунальных услуг.

– Возможно, в случившемся в большей степени виновата я сама, – признается Елена.

Как можно потерять жилье?

Если человек живет в арендном (неприватизированном) жилье и не оплачивает коммунальные услуги два и более месяца, то он рискует оказаться на улице. Другое жилье таким выселенцам не предоставляется. То же ожидает жильцов общежития, которые не платят за ЖКУ более шести месяцев. Не тронут только социально уязвимые категории граждан, например инвалидов 1-й и 2-й групп.

Собственников квартир также могут выгнать из дома, но здесь есть один нюанс: бывший владелец получит часть денег, которые останутся после продажи его квартиры и погашения задолженности.

Это не значит, что если вы забыли заплатить за коммунальные в прошлом месяце, то в этом останетесь без крыши над головой. Как пояснили специалисты БУКДПОЖФ районов, никто не выселяет должников сразу. Сначала неплательщиков несколько раз предупреждают, проводят беседы. Доходит даже до воспитательных мер: на двери квартиры вешают табличку со словами «Ты стоишь в очереди на выселение» и требованием оплатить коммунальные услуги. А в общежитиях вывешиваются списки должников.

Официальная же процедура такова. После образования задолженности жилец получает письменное уведомление с предложением погасить долг в месячный срок, иначе дело о выселении будет направлено в суд.

Но даже когда дошло до суда, еще не все потеряно. Если должники выплатят хотя бы часть суммы, то судья может отложить принятие решения о выселении и предоставить рассрочку на оплату оставшейся задолженности.

После судебного разбирательства у жильца есть десять дней на обжалование. Когда решение вступает в силу, человек получает предписание о необходимости самостоятельно выселиться из занимаемого помещения. Если в течение недели этого не происходит, то коммунальники обращаются к судебным исполнителям, и уже две структуры «помогают» жильцу покинуть бывший дом.