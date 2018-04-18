В Башкирии девятиклассник совершил нападение в школе 4 18.04.2018, 12:48

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Фото: karinka53 / VK

Четыре человека пострадали.

В результате инцидента в башкирской школе пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. Как сообщают в СКР, один из учеников напал с ножом на других детей и преподавателя и пытался поджечь здание, пишет РБК.

Четыре человека пострадали в результате нападения в школе в Стерлитамаке, сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова. «По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое — дети. Состояние всех оценивается как средней тяжести, характер травм уточняется», — рассказала она агентству ТАСС.

В Стерлитамаке, в школе № 1, журналистам подтвердили факт инцидента с нападением ученика на детей и преподавателя. «У нас произошло ЧП, работает следственная группа, дальнейших комментариев не даем», — сказали в школе.

Четыре человека пострадали в результате инцидента в школе Стерлитамака, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова. «Я еду туда, подъезжаю к городу. Глава республики тоже въезжает в город. Четыре человека пострадали, из них две девочки-одноклассницы, учитель информатики и он сам [напавший подросток]. Он учился в этой школе, это был первый урок, куда он и зашел», — заявила она. По словам уполномоченной, все дети госпитализированы. «Опасности для жизни нет. Все дети вывезены из школы. Там, где родители не могут встретить детей, они размещены в других школах. Привлечены все силы, психологи работают с детьми», — добавила она.

Следственный комитет направил следственную группу на место происшествия, говорится в сообщении ведомства в официальном канале в Tamtam.

«На месте происшествия в школе Стерлитамака работает следственная группа регионального СКР. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства. В отношении нападавшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Еще одно дело возбуждено «по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних», сообщили в ведомстве. В СКР отметили, что, по данным следователей, на нападавшего ранее поступали жалобы в органы профилактики правонарушений.

В СКР уточнили, что с собой у подростка был нож. С ним он напал на одну из учениц и учительницу. «По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение», — говорится в сообщении. Во время инцидента в здании сработала пожарная сигнализация. После этого, как сообщили в СКР, одна из учениц выпрыгнула со второго этажа.

Издание Ufa1 со ссылкой на источник сообщает подробности происшествия. По информации издания, подросток, совершивший нападение, «не пришел на урок и отсиживался в школьном коридоре». После того как учительница заставила его зайти в класс, он начал вести себя агрессивно, достал нож и напал на преподавательницу, пытавшуюся его успокоить, и одноклассницу. В администрации школы утверждают, что нападавший имел отклонения в психическом развитии.

Источники РБК в экстренных службах республики сообщил, что нападение ученик совершил «по личным мотивам». По словам собеседника, одна из учениц, 15-летняя Ю., находится в тяжелом состоянии, у нее колото-резаная рана грудной клетки. Еще одна школьница,15-летняя Р., получила резаную рану предплечья, перелом лодыжки и ушиб поясничного отдела позвоночника. Она находится в состоянии средней тяжести. Преподаватель получила рану грудной клетки и также остается в состоянии средней тяжести. У нападавшего медики зафиксировали резаную рану шеи.

По данным издания «Комсомольская правда — Уфа», пострадавшую учительницу зовут Екатерина Першина, ей 29 лет. На сайте школы сообщается, что в 2017 году на республиканском конкурсе «Учитель года» она вошла в десятку лучших и стала победителем в номинации «Педагогическое мастерство». Учащиеся школы были эвакуированы из здания.

В комиссии по делам несовершеннолетних Стерлитамака сообщили, что нападавший не состоял на учете в правоохранительных органах, сообщает агентство «РИА Новости». «Он не состоял на учете в полиции по правонарушениям. По предварительным данным, воспитывался в хорошей семье. Сейчас наши специалисты тоже работают на месте, выясняют обстоятельства и причины, по которым ребенок пошел на такой поступок», — рассказал представитель комиссии. При этом, как отмечает агентство, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» школьник публиковал записи, посвященные расстрелу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, когда двое тинейджеров с огнестрельным оружием напали на учеников.

Аналогичные по содержанию записи, посвященные инциденту в «Колумбайне», на своей странице размещал один из подростков, напавших в январе на школу в Перми, где пострадали 15 человек.

Видео с места событий опубликовано в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Стерлитамак». На нем видно, что здание школы окутано клубами дыма. В ролике слышен комментарий очевидицы, которая утверждает, что на учебное заведение напал один из школьников, вооруженный ножом. Она также говорит, что при нападении одна из учениц выпрыгнула из окна школы.

Заведующий отделом освещения деятельности органов государственной власти управления пресс-службы и информации главы Республики Башкортостан Павел Самойлин сообщил РБК, что «на место выехали руководители, разбираются, выясняют все обстоятельства». По его словам, на месте находится глава Башкирии Рустэм Хамитов и его пресс-секретарь Фанур Ягафаров.