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МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

  • 18.04.2018, 12:32

Развитые страны ускорят рост своей экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста мировой экономики в 2018 г. и 2019 г. на уровне 3,9%. Такие цифры приводятся в новом прогнозно-аналитическом докладе фонда по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, распространенном во вторник в Вашингтоне в преддверии весеннего годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка, пишет finanz.ru.

«Ожидается, что при сохранении финансовых условий глобальный рост достигнет 3,9% в 2018 и 2019 годах», что «существенно (на 0,2%) выше октябрьского прогноза», отметили в МВФ. «Стимулированию такого ускорения роста объема производства способствовал более быстрый рост в еврозоне, Японии, Китае и США - темпы их роста в прошлом году превысили ожидания - а также определенное оживление экспортеров сырьевых товаров», - говорится в докладе.

Специалисты ожидают, что «совокупные темпы роста стран с формирующимся рынком и развивающихся стран продолжат свою динамику». Они указывают на «уверенный [экономический] рост» в странах Азии и Европы с формирующимся рынком, а также на «небольшой подъем у экспортеров сырьевых товаров после трех лет низких показателей». «По прогнозам, глобальный рост несколько замедлится в ближайшие пару лет», - считают в фонде.

В МВФ предупредили, что «большинство стран с развитой экономикой имеют все шансы вернуться к потенциальным темпам роста, значительно ниже средних докризисных показателей» в связи со «старением населения и слабой производительностью». При этом ожидается, что экономический рост Соединенных Штатов замедлится из-за того, что «стимулирующее влияние недавних изменений налогово-бюджетной политики сменится своей противоположностью». Как поясняют эксперты, «с 2020 года американская налоговая реформа начнет терять свой импульс», что с 2023 года только усугубится.

Несмотря на это, прогноз по США на 2019 и 2018 годы повысили на 0,6 п. п. и 0,8 п. п. соответственно - до 2,9% и 2,7%. Специалисты МВФ понизили октябрьский показатель Великобритании на следующий год - на 0,1 п. п., до 1,5%. На 2018 год прогноз для Великобритании повысили на 0,1 п. п. - 1,6%. При этом темпы роста экономики Японии в этом году составят 1,2%, а в следующем - 0,9%.

Развитые экономики

Тем не менее, почти по всем промышленно развитым странам Фонд прогнозирует теперь ускорение роста - 2,5% в этом году и 2,2% - в следующем. При этом самые высокие показатели наблюдаются у Соединенных Штатов. МВФ прогнозирует рост экономики Канады до 2,1% в 2018 году и до 2% - в 2019 году. Специалисты изменили октябрьские показатели только на следующий год, улучшив их на 0,3 п. п.

Зоне евро по сравнению с октябрем прибавили 0,5 п. п в 2018 г. и 0,3 п. п. - в 2019 г. В результате теперь в еврозоне в нынешнем году ожидается рост на 2,4%, в следующем - до 2%. Показатели годового роста между странами за 2018-2019 гг. находятся примерно в диапазоне от 1,1% до 2,8%. Для Германии прогноз составляет 2,5% роста ВВП в этом году и 2% - в следующем.


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