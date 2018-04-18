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Посольства Беларуси будут пикетировать по всему миру

  • 18.04.2018, 12:48
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Фото: svaboda.org

Международные профсоюзы проведут пикеты солидарности с профсоюзом РЭП.

В Минске с визитом находится совместная миссия Глобального союза IndustriALL и Международной конфедерации профсоюзов, сообщает сайт praca-by.info. Ее эксперты намерены обсудить с властями вопросы преследования профсоюзов и закрепление в белорусском законодательстве нормы о принудительном труде. 19 апреля международные профсоюзы намерены пикетировать посольства Беларуси в разных странах и требовать прекратить уголовное дело в отношении профсоюзных лидеров.

Миссия прибыла в Минск вчера, визит рассчитан на три дня. Внезависимом профсоюзе радиоэлектронной промышленности Беларуси (РЭП) пояснили, что в составе делегации заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Яп Винен, координатор программ и кампаний МКП-ВЕРС в странах ННГ Анна Сальникова, заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан и ответственный за информационную работу IndustriAll Александр Иванов. Планируется, что международные эксперты проведут встречи в МИДе и Министерстве труда Беларуси.

Вопросов у международных профсоюзных экспертов к белорусским властям много. Причем многие из них заданы уже давно, но ответы на них так и не получены. В частности, еще в 2004 году Международная организация труда (МОТ) по результатам работы в стране Комиссии по расследованию сформулировала для белорусского правительства 12 рекомендаций. Касаются они возможностей профсоюзов свободно осуществлять свою деятельность. Как утверждают в профсоюзе РЭП, рекомендации в большинстве своем так и не выполнены – трудящиеся Беларуси не могут свободно объединяться в профсоюзы и защищать свои интересы.

«Международные профсоюзы хотят напомнить, что Беларуси следует привести законодательство в соответствие с подписанными конвенциями МОТ. МКП и Глобальный союз IndustriALL готовы оказать содействие и направить в Белоруссию своих экспертов», – говорит о цели визита лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Более того, помимо «старых» провинностей у правительства Беларуси появились и новые. В августе прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении лидеров профсоюза РЭП по факту неуплаты налогов. Речь идет о том, что профсоюзные лидеры получали грантовые средства от международных структур через счета, открытые в других странах.

Власти Беларуси рассматривают эти средства как личный доход граждан, с которого не уплачены налоги. Точно такое дело было возбуждено в отношении правозащитника Алеся Беляцкого, который был признан политическим заключенным и провел в тюрьме три года. Главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик также провел за решеткой два месяца в связи с «делом профсоюзов». Дело уже дважды продлевалось. Очередной срок продления заканчивается как раз 1 мая. Приезд миссии в том числе связан с этим фактом. Кроме того, 19 апреля, в четверг, международные профсоюзы намерены пикетировать посольства Беларуси в разных странах и требовать прекратить уголовное дело.

В ходе визита члены миссии также намерены обсудить с властями так называемый декрет о «тунеядцах».

Профсоюз РЭП является членом Глобального союза IndustriALL, чем и объясняется внимание к его нынешним проблемам. По словам Геннадия Федынича, у МКП и IndustriALL есть рычаги воздействия на белорусские власти. В частности, Беларусь может оказаться в так называемом short- списке МОТ.

В него включаются страны, положение с правами трудящихся в которых становится предметом рассмотрения на конференции МОТ. Очередная конференция состоится в июне. Геннадий Федынич напоминает, что европейские профсоюзы в отличие от белорусских могут влиять на свои правительства и создать белорусским властям некоторые неудобства.


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