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Как футболист «Немана» попал в очень необычный португальский клуб

  • 18.04.2018, 12:58

В Западной Европе на одного белорусского футболиста стало больше.

В понедельник 18-летний хавбек «Немана» и юношеской сборной Беларуси Максим Мякиш официально стал игроком «Лейрии», выступающей в Д3 чемпионата Португалии. В белорусской высшей лиге Максим, получавший футбольное образование в РГУОРе, провел всего лишь два матча, но этого хватило, чтобы произвести впечатление на боссов «Лейрии», пишет «Трибуна».

Несмотря на минорный статус команды, история у нее любопытная, включает в себя много интересных деталей – от сотрудничества с Моуриньо до ареста президента-молдаванина. Расскажем о «Лейрии» подробнее.

Украинские гастарбайтеры и Папа Римский

Когда на школьных уроках географии говорили о Португалии, то упор делали мыс Рока, Азорские острова, Лиссабон, который Александр Грин в «Алых парусах» превратил в город Лисс, и Порту. Но есть в Португалии и десятки небольших солнечных городков с домиками под черепичными крышами, которые формируют городской ландшафт страны. И один из них – Лейрия.

Лейрию некоторые называют тихим и сонным местечком португальской провинции. И, в принципе, абсолютно по делу. Центр муниципалитета с населением 42 тысячи жителей не входит даже в двадцатку крупнейших городов Португалии и не может похвастаться солидными предприятиями. Несмотря на это, здесь компактно проживают около шести тысяч украинцев, которые работают строителями, няньками, сотрудниками больниц и домов престарелых.

Зато туристам в Лейрии посмотреть есть на что. Например, на местный замок. Он долгое время служил «дачей» португальских королей, а в 15-м веке здесь какое-то время квартировался Папа Римский. Так что если вам экскурсовод в Риме будет доказывать, что понтифики с давних пор отдыхают лишь в итальянском местечке Кастель-Гондольфо, смело спорьте – в Лейрии они тоже бывали.

Но ничто в последние десятилетия не принесло городу той известности, какую принес ему футбол.

Моуриньо и забивающий Дерлей

Местный футбольный клуб основан в 1966-м группой сотрудников Национального заморского банка. Дела коллектива шли неплохо и через 13 лет команда впервые дебютировала в элите португальского футбола. Перед знаковым сезоном болельщикам оригинально презентовали команду – сделали шаржи на футболистов.

У «Лейрии» когда-то был даже свой Куарежма.

И колоритный бородач-волосач Эдсон.

«Люди с реки Лиш», как прозвали команду фаны, были очень близки к тому, чтобы остаться в высшей лиге. Но из примейры тогда вылетало четыре команды, и лейрийцам не хватило двух очков, чтобы достать «Сетубал» и спастись.

Стабильно выступать в элите клуб начал лишь с середины 1990-х, а главные успехи пришли уже в «нулевых». Играла команда иногда в очень веселый футбол со множеством голевых моментов. Вот, к примеру, обзор матча с «Белененсеш» из сезона 2000/001. Если что, «Лейрия» в белой форме.

В 2001-м команда под руководством Мануэля Жозе впервые в своей истории поднялась на пятое место чемпионата, опередив на два балла «Бенфику» с Пьером ван Хойдонком. Главной звездой «Лейрии» тогда был сейчас хорошо известный болельщикам «Порту» и московского «Динамо» Дерлей, настрелявший в сезоне 13 голов. Ну а в следующем году клуб возглавил еще молодой Жозе Моуриньо.

До «Лейрии» он пытался наладить игру в «Бенфике», но методы строптивого Жозе босса «орлов» Луиса Виера не устроили, и в команде тренер продержался всего три месяца. Зато с мидлклассовой «Лейрией» все пошло, как по маслу. Какое-то время клуб претендовал даже на попадание в тройку, но в итоге завершил чемпионат на седьмом месте. Моуриньо позвали в «Порту», и он сходу привел клуб к чемпионству и победе в Кубке УЕФА.

Свои маленькие успехи в еврокубках у «Лейрии» тоже были. В 2007-м команда через сито Кубка Интертото добралась до Кубка УЕФА, но задержаться там не получилось. Во втором раунде португальцы сошлись с «Байером» и уступили в упорной борьбе – 3:2, 1:3. Это были золотые времена клуба. Дальше было только хуже.

Молдавский президент и операция «Матрешка»

Кризис в «Лейрию» пришел в 2012-м. Футболистам не платили, президент подал в отставку, а на матч c «Фейренсе» вышло лишь восемь человек. Клуб, что вполне логично, вылетел в Д2, однако не сумел собрать состав даже для сегунды, и был признан банкротом. Спасти команду изъявил желание основатель спортивного агентства D-sports Александр Толстиков, ставший президентом «Лейрии» в 2015-м. Молдаванин когда-то играл в футбол на профессиональном уровне, но по-настоящему заявил о себе в роли руководителя агентства, отправив играть на Пиренеи, к примеру, будущего вратаря сборной России Станислава Крицюка и другую молодежь с постсоветского пространства.

Ассистировать главному тренеру Жоржи Кашкилье приехал белорус Сергей Кабельский, возглавляющий ныне минское «Торпедо». При Толстикове «Лейрия» пыталась выйти в Д2. И в 2016-м имела шанс. Но грянул настоящий скандал – Толстикова обвинили в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег и даже в связях с оргпреступностью.

– В пору решающих матчей все руководство было арестовано, – рассказывал Кабельский. – Это вызвало в стране огромный резонанс. По телевизору и радио операция «Матрешка» была в заглавных темах четыре дня. Как будто речь о главной мафиозной структуре Европы. Чуть ли не «Коза ностра»! Мы были в шоке. Никто не мог поверить, что такое вообще возможно. Не понимали, что происходит. Возникало ощущение, что смотришь какой-то фильм. Ко всем в руководстве клуба – а это пять человек – одновременно нагрянули в квартиры в 8.30 утра. В офис тоже заявились с обыском. Предоставили бумаги с обвинениями. Забрали все оборудование и документы. А нам в следующем туре как раз надо на Азорские острова, куда из Лиссабона лететь два часа. Как туда добираться без билетов?

Под арестом Толстиков провел два месяца. Из-за физического истощения его даже перевели в тюремную больницу, где он лежал под капельницами. Но в итоге бизнесмена отпустили на свободу и сняли все обвинения. Как считает Кабельский, у Толстикова в Португалии есть завистники, и причиной задержания босса клуба стало чье-то заявление в прокуратуру.

Сейчас «Лейрия» – это сплошной интернационал. В воротах играет вратарь сборной Мозамбика Рикардо Кампос, в центре защиты – 37-летний бразилец Анилтон Джуниор. А есть еще ганец Эрнест, ивуариец Мафламори Диаби, молдаванин Анатолий Николаеш и аж четверо россиян. Так что проблем с адаптацией у Мякиша быть не должно.

Стадион, который принимал Евро

Главная архитектурная доминанта Лейрии – стадион «Магальяйнш Песоа», на котором в 2004-м прошли два матча чемпионата Европы. Его к турниру сконструировал португальский архитектор Томас Тавейро, подготовивший проекты еще трех арен – «Алваладе» в Лиссабоне, «Авейро» в одноименном городке и «Альянц Парк» в Сан-Паоло. Строительство стадиона в Лейрии обошлось в 50 миллионов евро. Арена хоть и вмещает 23 тысячи зрителей, но из-за расширения количества сидячих мест смогла на матче Евро-2004 между Хорватией и Францией собрать аудиторию на 6 тысяч больше.

Стадион активно используется сборной Португалии. В общей сложности она провела на «Магайльяйнш» 17 матчей. Последний из них дотирован 14 ноября прошлого года – португальцы скатали ничью в товарняке с США (1:1).

Из-за завышенной аренды арены «Лейрии» на какое-то время пришлось даже переехать с домашнего стадиона в соседний городок Маринья-Гранде, а потом – в Санта-Катарина-да-Серра, но при Толстикове команда вернулась на родное поле. Ближайший матч «Лейрия» проведет дома 22 апреля с командой «Агуиас до Морандал». Но Максим Мякиш в нем вряд ли сыграет. С юношеской сборной Беларуси он находится на сборе в Порто и примет участие в международном турнире. Белорусы на этой неделе сыграют с Францией, Португалией и Мексикой.

Что касается «Лейрии», она лидирует в группе С третьей лиги (всего пять таких групп). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а финалисты получат право сыграть в первой лиге. В прошлом году «Лейрия» заняла третье место в своей подгруппе и в нокаут-раунд не попала. Посмотрим, как будет на этот раз.


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