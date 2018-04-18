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«Руки геть!»: В Киеве поддержали белорусский профсоюз РЭП

  • 18.04.2018, 13:13

Независимые профсоюзы Украины пикетировали белорусское посольство.

Сегодня, 18 апреля лидеры и активисты Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КВПУ) пикетировали посольство Беларуси в знак протеста против давления на независимые профсоюзы в нашей стране, сообщает сайт Белорусского независимого профсоюза belnp.org.

Перед посольством выступил лидер независимых профсоюзов Украины Михайло Волынец. Он напомнил, что в свое время КСПУ и НПГУ совместно с международным профсоюзным сообществом уже становились на защиту белорусских независимых профсоюзов и тогда, из-за нарушения трудовых и профсоюзных прав, в отношении Беларуси были приняты торгово-экономические санкции.

- Мы сегодня еще раз выражаем солидарность с нашими профсоюзными братьями и сестрами в Беларуси. Мы возмущены тем, что белорусские власти оказывают давление на независимые профсоюзы и препятствует их деятельности. В то же время мы видим, что права простых белорусских тружеников ущемляются и они нуждаются в настоящей защите. Сегодня украинские профсоюзники проводят акцию у посольства Беларуси и призывают белорусские власти прекратить притеснения независимых профсоюзов, уважать права трудящихся и соблюдать международные нормы, - сказал Волынец.

Отмечается, что профсоюзные активисты вместе с лидером НПГУ и КСПУ призвали белорусские власти:

- прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси;

- выполнять международные обязательства Беларуси, в частности, нормы Конвенции № 87 Международной организации труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы;

- остановить массовые допросы рядовых членов профсоюза РЭП (на допросах побывали уже более 400 человек), а также прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Отметим, что в среду в Минске начала работу миссия представителей двух глобальных профсоюзных объединений Международной конфедерации профсоюзов и Глобального союза IndustriAll. В Беларусь прибыли Кемаль Озкан — заместитель Генерального секретаря IndustriALL, Александр Иванов — ответственный за информационную работу IndustriALL, Яп Винен — заместитель Генерального секретаря МКП, Анна Сальникова — координатор программ и кампаний МКП-ВЕРС в странах CНГ.

В число вопросов, которые миссия планирует обсудить в Министерстве труда и социальной защиты, есть и принудительный труд в Беларуси, и дискриминация членских организаций ІndustriALL, а именно – независимых профсоюзов (БНП, РЭП, СПМ).


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