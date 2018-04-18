Между прошлым и будущим 2 Илья Мильштейн

18.04.2018, 13:10

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Сводки с киберполей, где Жаров уже который день бьется с Дуровым.

Шутка ли, миллионы погибших задешево IP-адресов, пропавшие сайты, притормозившие соцсети, научные базы, онлайн-игры... Война в интернете, развязанная Кремлем и ФСБ РФ против мессенджера Telegram при огневой поддержке Роскомнадзора и легитимизированная судьей Таганского райсуда г. Москвы Юлией Смолиной, не знает аналогов в истории и уму непостижима. А если говорить о последствиях, то они непредсказуемы. Все это еще слишком ново, свежо, загадочно.

Пока картина боя ясна лишь в общих чертах. Вглядываясь в лица непреклонных воинов и мирных жителей, которые, как водится, становятся первыми жертвами яростных столкновений, замечаешь, что почти все они россияне, что бы это ни значило. То есть до боли родные люди. Оттого очевиден братоубийственный характер войны, в которой Жаров наседает на Дурова, труженики РКН терзают провайдеров, а простые пользователи сервиса обороняются от когорты чекистов-айтишников при помощи прокси-серверов и VPN.

Хотя, конечно, где-то вдали, за киберполями, просматриваются орды иностранных террористов и банды наркоторговцев, из-за которых, как нам тут подсказывают, и началась война. Дабы они не могли, взяв на вооружение Telegram, загружать его своими преступными чатами. Однако довольно плохо просматриваются.

Куда лучше на этой картине видны орды и банды представителей российских спецслужб, которые по приказу начальства борются с укрывшимся от них за границей бывшим соотечественником и его огромной, но безоружной в сущности армией. Щиты, о которых сказано выше, у безоружных имеются, а вот поразить врага, того же Жарова, чтобы не встал, они не могут. В отличие от наступающих, способных не только блокировать миллионы адресов, но и судить, и сажать, и уничтожать.

Такая война разворачивается на наших глазах, невиданная от сотворения мира. Россия сражается сама с собой. Непобедимое прошлое противостоит неминуемому вроде будущему. Вооруженный до зубов день вчерашний преследует беззащитный как бы грядущий день. Собственно, от того, чем кончится битва, зависит, наступит ли в России в обозримые сроки завтрашний день или прошлому не будет конца.

Предсказаниям, повторюсь, грош цена. С одной стороны, силы явно неравны, поскольку регулярной армии пытается оказать сопротивление какой-то, извините, народ, возглавляемый беглым миллиардером. У которого, как кое-кто говорит, не утрачены контакты с Родиной и ее знаменитой федеральной службой. Но, с другой стороны, будущее трудно запретить даже авторитарной власти - со всеми ее пехотинцами, спецслужбами и чиновниками. Есть риск расстрелять все патроны и обломать зубы о невидимую непробиваемую броню, в которую закованы люди, опередившие время. Тому немало уже было примеров в иные эпохи, и сегодня имеется ряд признаков, указывающих на то, что отставшее от времени государство может постыдным образом проиграть заведомо слабому противнику.

Будущее движется вперед. Прошлое злобно пыхтит на месте и норовит, оглашая пространство беспорядочной пальбой, выстрелить себе в ногу. А это очень больно и к тому же заметно снижает боеспособность армии.

Два примера навскидку.

Гоняясь вчера за Дуровым и сокрушая все что шевелится на Google и Amazon Web Services, Роскомнадзор ненароком блокировал сайт Роскомнадзора. А когда, борясь с клеветниками, попытался создать горячую линию "для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram", то и здесь его постигла обидная неудача. Что-то пошло не так, и обычным пользователям наряду с доносчиками не удалось поделиться ложной информацией. Короче, случилось то, что в условиях обычной войны описывается бессмертной строкой поэта-фронтовика "артиллерия бьет по своим". Вероятно, нечто подобное происходило и у фашистов, но не станем углубляться в историю.

Еще хуже вышло у собирательного Жарова с безусловным Чайкой. Вообразите, прямо в разгаре боя с телеграмщиками Роскомнадзор получил грозное уведомление от Генпрокуратуры, в котором цензурное ведомство уличалось в непростительном либерализме по отношению к "интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера". А если прибавить к этому, что у силовиков с цензорами давние счеты и двое подчиненных Жарова давно уже сидят под домашним арестом, причем один из них, бывший пресс-секретарь РКН Ампелонский, не боясь прокуроров, нагло пользуется крамольным мессенджером, то пейзаж во время битвы усложнится предельно.

Кто с кем воюет, спрашивается? Кому вообще верить можно? И не выйдет ли так, что в ходе сражения Чайка переметнется к Дурову, а Жаров заблокирует Чайку? Эти вопросы кажутся тем более важными, что, покуда официальные лица покрывают себя позором на вечные времена, в противоположном лагере царит веселье, а число пользователей мятежного сервиса увеличивается с каждым днем.

Небывалая война, да. Неслыханный скандал, даже на фоне всех прочих диких скандалов, связанных с Россией и ее начальством, военным и штатским. Немыслимая ситуация, напоминающая анекдот, бесконечно смешной, затянутый и жуткий. Фантастическое зрелище. Что ж, будем участвовать в сражении.

Илья Мильштейн, "Грани.ру"