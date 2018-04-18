Суд оставил под арестом тяжелобольного подельника бизнесмена Кныровича 18.04.2018, 13:16

Игорь Максимов

Фото: «Радыё Свабода»

Ходатайство адвоката было отклонено.

В Минске 18 апреля начался суд над белорусским бизнесменом Александром Кныровичем, которого обвиняют в неуплате налогов на крупную сумму и взяточничестве. Процесс ведет судья Юлия Крепская, сообщает «Радыё Свабода».

По делу также проходит бывший пограничник, ветеран Афганистана, больной раком Игорь Максимов. Его не освободили во время суда.

Игорь Максимов был задержан 25 января 2017 года, как и Александр Кнырович. Бизнесмен с тех пор содержится под стражей. Защитник считает, что его подзащитный не убежит во время суда.

После выяснения личности подсудимых адвокат Максимова просила суд изменить ему меру пресечения на подписку о явке в суд. Адвокат ссылалась на состояние здоровья Максимова, который перенес ряд тяжелых операций и состоит на учете в онкологических диспансерах.

Также адвокат рассказал, что Максимов служил в Пограничных войсках КГБ, был участником боев в Афганистане, по данному делу полностью признал свою вину и давал на следствии признательные показания.

Судья решила не удовлетворять ходатайство защитника Максимова, сославшись на тяжесть инкриминируемого ему преступления и законность ареста.