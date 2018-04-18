Российские санкции против соцсети Linkedin ударили по Газпрому 1 18.04.2018, 13:37

Блокировка соцсети осложнила поиск квалифицированных кадров.

Запрет Роскомнадзором сети Linkedin в России осложнил Газпрому задачу поиска квалифицированных специалистов мирового класса, сократив источники поиска кандидатов, сообщает liga.net.

Также осложняет ситуацию секвестирование количества кадровых агентств, привлекаемых для закрытия сложных вакансий, добавили собеседники агентства.

К примеру, формируемое в Санкт-Петербурге подразделение по трейдингу газа за год с момента начала своего формирования смогло укомплектовать штат (около 30 человек) примерно на десятую часть.

При работе над этими вакансиями кадровики Газпрома столкнулись также с несоответствием зарплатных ожиданий кандидатов из Европы финансовым лимитам, установленным в компании, а также дефицитом русскоговорящих кандидатов на рынке труда в России и Европе.

Linkedin – социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Сейчас в ней зарегистрировано более 400 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран.

Linkedin была заблокирована в РФ еще в 2016 году, поскольку Роскомнадзор не получил от компании информации о локализации соцсетью персональных данных россиян на территории РФ.