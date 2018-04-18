«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: в кинотеатрах покажут новый фильм по-белорусски 18.04.2018, 13:42

Начинается новый сезон «Белорусских уикендов».

В этот раз зрителей ждет чудесная приключенческая комедия «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с участием Бена Стиллера, Шона Пенна и Кирстен Уиг. Показы пройдут с 27 по 29 апреля в кинотеатре «Москва» и с 29 апреля по 1 мая в кинотеатре velcom cinema, пишет nn.by.

Перевод и озвучку фильма на белорусский язык осуществляет компания «Кинаконг». Чем дольше существует идея переводить мировые кинохиты на белорусский язык, тем больше становится желающих принять участие в работе над новыми релизами. На этот раз актерский состав (Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Алесь Молчанов, Дмитрий Бейнарт-Солодуха) пополнился звездами белорусского шоу-бизнеса в лице телеведущего Евгения Перлина, музыкантов Александра Помидорова и Полины Тимохиной, лидера группы Navi Артема Лукьяненко.

Именно их голосами будет озвучена необычная история офисного служащего Уолтера Митти (Бен Стиллер). Дни Уолтера похожи один на другой. Митти мечтает о подвигах, в то время как на работе и в жизни ему не слишком-то везет. Однажды к нему в руки попадает таинственная пленка от старого друга — фоторепортера Шона (Шон Пенн), и тогда Уолтер решается резко изменить привычный ход вещей.

За время реализации проект «Белорусские уикенды» успел стать заметным культурным явлением. В рамках проекта уже состоялись показы таких фильмов как «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «Форест Гамп», «Жена смотрителя зоопарка», «Книга Илая», «Тайна Келлс» и многие другие. Теперь покорять белорусскую аудиторию будет «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Фильм-приключение в белорусской озвучке порадует зрителей уже совсем скоро: первый показ на большом экране состоится 27 апреля. Начало — 19:00.

Подробности на сайте kinakong.by. Билеты на показы можно приобрести онлайн и в кассах кинотеатров.