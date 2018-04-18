Андрей Паук обратился за поддержкой в ООН 18.04.2018, 14:53

Активист из-под Гомеля и известный блогер подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Известный блогер с Рудобелки (ныне поселок Октябрьский, Гомельского региона) и активист Андрей Паук, работающий лесником в местном лесхозе подал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне мужчина продолжает отстаивать свое право на публичное признание в любви к своей супруге, сообщает «Гомельская Весна».

Напомним, 19 ноября 2017 года Мингорисполком запретил блогеру в проведении на Октябрьской площади в Минске одиночного пикета, на котором житель Рудобелки планировал публично признаться в любви к своей супруге. Суд Московского района Минска, а следом и судебная коллегия Мингорсуда оставили его жалобы без удовлетворения.

«В прошлом году я дважды публично признавался в любви к своей супруге во время одиночных пикетов в Октябрьском и Гомеле и никаких санкций в ответ не последовало. Я обращался за разрешением на их проведение и в обоих случаях получал ответы, что на одиночный пикет закон о массовых мероприятиях не распространяется. А на центральной площади страны я получил запрет. Получается, в различных регионах страны законы по-разному трактуются», - негодует Паук.

Правозащитник Леонид Судаленко считает дело Паука перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как по делу прослеживается явное нарушение права выражение мнения.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, оно должно быть не только предусмотренное законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и в Международном Пакте о гражданских и политических правах. В деле Андрея Паука эти требования не выполнены», - подчеркнул правовед.

В индивидуальной жалобе в КПЧ ООН помимо нарушения права блогер просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальный Закон о массовых мероприятиях и постановления местных чиновников о массовых мероприятиях в Минске в соответствие с международными обязательствами страны.

Андрей Паук заявляет, что после принятия решения на международном уровне он выйдет на Октябрьскую площадь Минска с одиночным пикетом, даже если этот пикет не будет санкционирован столичными властями.