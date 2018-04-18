закрыть
18 апреля 2018, среда, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Андрей Паук обратился за поддержкой в ООН

  • 18.04.2018, 14:53

Активист из-под Гомеля и известный блогер подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Известный блогер с Рудобелки (ныне поселок Октябрьский, Гомельского региона) и активист Андрей Паук, работающий лесником в местном лесхозе подал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне мужчина продолжает отстаивать свое право на публичное признание в любви к своей супруге, сообщает «Гомельская Весна».

Напомним, 19 ноября 2017 года Мингорисполком запретил блогеру в проведении на Октябрьской площади в Минске одиночного пикета, на котором житель Рудобелки планировал публично признаться в любви к своей супруге. Суд Московского района Минска, а следом и судебная коллегия Мингорсуда оставили его жалобы без удовлетворения.

«В прошлом году я дважды публично признавался в любви к своей супруге во время одиночных пикетов в Октябрьском и Гомеле и никаких санкций в ответ не последовало. Я обращался за разрешением на их проведение и в обоих случаях получал ответы, что на одиночный пикет закон о массовых мероприятиях не распространяется. А на центральной площади страны я получил запрет. Получается, в различных регионах страны законы по-разному трактуются», - негодует Паук.

Правозащитник Леонид Судаленко считает дело Паука перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как по делу прослеживается явное нарушение права выражение мнения.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, оно должно быть не только предусмотренное законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и в Международном Пакте о гражданских и политических правах. В деле Андрея Паука эти требования не выполнены», - подчеркнул правовед.

В индивидуальной жалобе в КПЧ ООН помимо нарушения права блогер просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальный Закон о массовых мероприятиях и постановления местных чиновников о массовых мероприятиях в Минске в соответствие с международными обязательствами страны.

Андрей Паук заявляет, что после принятия решения на международном уровне он выйдет на Октябрьскую площадь Минска с одиночным пикетом, даже если этот пикет не будет санкционирован столичными властями.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип