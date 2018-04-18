70-летний пенсионер приехал из Дрездена в Минск на уникальном спорткаре 3 18.04.2018, 14:39

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Вчера в самом центре Минска можно было видеть необычный спортивный автомобиль.

Сторткар практически в точности повторяет один из красивейших родстеров прошлого — британский AC Cobra! Tut.by удалось выяснить кое-какие подробности об этой уникальной машине.

Оказывается, в нашу страну двухместный родстер прибыл своим ходом не просто так, а для участия в съемках отечественной автомобильной программы «Автопанорама». Его владельцем является англичанин Терри Джей, который не так давно отметил свой 70-летний юбилей — создание реплики знаменитой AC Cobra для него стало настоящим делом чести еще 30 лет назад! В Беларусь Терри по приглашению «Автопанорамы» приехал из Дрездена, где он живет.

Напомним, что оригинальные спорткары Cobra выпускались британской фирмой AC Cars, а к разработке этого автомобиля приложил руку легендарный американский автогонщик Кэрролл Шелби, ушедший из жизни в 2012 году. С 1962 года до конца 60-х было произведено чуть более тысячи «Кобр», а сама компания AC Cars обанкротилась в конце 70-х годов прошлого столетия. С тех пор различные реплики породистого спорткара только в одной Европе и Америке строят несколько десятков никому неизвестных фирм и гаражных автопроизводителей. Но есть еще и просто энтузиасты, для которых самостоятельная постройка репликаров AC Cobra является чем-то вроде хобби. И англичанин Терри как раз из их числа.

Его «самоделка» массой немногим более 900 кг повторяет оригинальную AC 289 Cobra Mark 3 (то есть родстер третьего поколения). «Двухместка» построена на пространственной раме из стали производства фирмы Gardner Douglas, на которую навешен открытый кузов из стеклопластика (у оригинала он алюминиевый). Шелби для Cobra использовал двигатели разработки Ford, но под капотом данной реплики скрывается V8 от Rover, у которого, впрочем, весьма интересная история. По сути, это модифицированный 3,5-литровый алюминиевый агрегат оригинальной разработки Buick, от которого американцы в итоге отказались, передав права и документацию на его производство фирме Rover — «восьмерку» англичане выпускали до 2003 года: двигатель, в частности, устанавливали на такие спорткары, как Triumph TR8, MGB V8 и модели TVR. Для репликара Cobra объем мотора нарастили до 4,6 л, из прочих особенностей — впускной коллектор Offenhause и карбюратор Edelbrock 1404. Развивает мотор 293 лошадиные силы и 375 Нм крутящего момента, доступных при 2800 об/мин.

Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» Rover T77, привод — на задние колеса с дифференциалом повышенного трения от «двухдверки» Jaguar XJS. Подвески спорткара также заимствованы от Jaguar (седан XJ6), тормозные механизмы тоже ягуаровские, а рулевая рейка — от модели Ford Taunus.

Переднюю панель для своей реплики Терри изготовил собственноручно из цельного стального листа. Кожаные сиденья, разделенные массивным центральным тоннелем, — от Triumph Spitfire. В общем, такая вот «сборная солянка»!

Вот уже более 30 лет Терри старается поддерживать реплику «Кобры» в более-менее идеальном состоянии, периодически совершая на ней длительные вояжи — в прошлом году, например, британец отправился на родстере из Дрездена в Барселону, в окрестностях которой проходил Гран-при Испании чемпионата «Формулы-1».