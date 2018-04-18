Пресса Британии: Путин стал для мира посмешищем 4 18.04.2018, 14:37

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Россия превратилась в государство-изгой.

Обзор британской прессы за 18 апреля подготовила русская служба ВВС.

Как Россия стала для мира посмешищем

В том, что касается кибератак, Европа и США могут причинить России гораздо больший вред, чем наоборот, утверждает обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин.

Если авиаудар по Сирии нас чему и научил, пишет он, так это тому, что, когда дело доходит до защиты режима Асада, Кремль на поверку оказывается лишь "бумажным тигром". Это выражение британцы заимствовали из китайского языка в значении "огородное пугало", то есть "грозно выглядящий, но совершенно не опасный противник".

Лишь несколько дней назад главные пропагандисты в Кремле пытались запугать всех идеей о том, что военное вмешательство западных стран в Сирии приведет к армагеддону. Эту идею с готовностью подхватила Би-би-си, каждый новостной выпуск которой предупреждал о нависшей угрозе третьей мировой войны, пишет автор.

Однако мы все еще живы; США, Британия и Франция успешно выполнили свою миссию, поразив инфраструктуру химического оружия режима Асада, а возмущенные россияне так и не выпустили ни одного снаряда в ответ.

Живущий в воображаемом мире Кремль, конечно, хотел бы, чтобы мы считали иначе. Он уверяет, что сирийские системы ПВО из более чем 100 ракет сумели сбить большую часть. Но даже эта выдумка быстро сдулась, после того как люди Асада продемонстрировали фотографии с полностью уничтоженными объектами, сообщает журналист.

Впрочем, мрачные предупреждения Москвы о непредсказуемых военных последствиях не стали единственной ложью, озвученной Кремлем. Беспомощно пытаясь отбиться от обвинений в причастности к отравлению в Солсбери, россияне попытались предположить, что за отравлением с применением военного нервно-паралитического вещества стоят британские власти. Когда попытка провалилась, они заявили, что применение химоружия в пригороде Дамаска Думе, который находился под контролем сил оппозиции, также санкционировали британские спецслужбы.

К сожалению для россиян, никто кроме Джереми Корбина и его правой руки Дайан Эбботт не обратил на это внимания. Хотя пропагандистская машина работала на полную мощность, предотвратить авианалеты России, мягко говоря, не удалось. В результате Запад понял, что Кремль блефует, и теперь Путин и его дружки стали посмешищем для всего мира, считает Кохлин.

Терезу Мэй и Бориса Джонсона, который сыграл важную роль в разъяснении позиции правительства по Сирии, нужно похвалить за то, что они не поддались кремлевской пропаганде и сохранили решимость наказать режим Асада за использование запрещенного оружия против мирных сирийских жителей.

Но, хотя нам и удалось пристыдить Россию из-за ее абсурдной позиции по сирийскому вопросу, это не означает, что нам можно сбрасывать со счетов угрозу, которую она представляет в других сферах. Возможно, Путину не удалось защитить своего союзника в Дамаске, но он решительно настроен ослабить Запад любыми возможными способами. Как показали недавние события, Россия не может тягаться с Западов в военной мощи, поэтому Путин просто прибегнет к другим средствам - например, кибератакам, предполагает автор.

Вскоре после авиаудара в Сирии британский Национальный центр компьютерной безопасности предупредил, что вероятность разрушительной кибератаки со стороны России достигла максимального уровня. Сразу после авиаудара Кремль инициировал крупную кампанию по распространению фейковых новостей ботами - например, о якобы сбитых ракетах. Представителей британских властей предупредили, что, возможно, это признак готовящейся Москвой кибератаки на критически важные инфраструктурные объекты, в числе которых - электросети, аварийно-спасательные службы и подразделения вооруженных сил.

Никто не ставит под сомнение способность России пойти на подобный шаг - ее целями уже становились некоторые европейские организации и структуры, от системы национального здравоохранения в Британии до Бундестага в Берлине.

Но у россиян есть другая проблема - и не только то, что Европа и США научились эффективнее определять подобные атаки и защищать себя от них. Дело в том, что на Западе разработали собственные меры осуществления кибератак, которые, как утверждает Кохлин со ссылкой на информированные источники, могут нанести России урон в огромных масштабах.

Давайте надеяться, что, как и в случае с Сирией, несмотря на свою браваду, Кремль не заинтересован в конфронтации с Западом, которая принесет России гораздо больше вреда, добавляет он.

Но сам факт того, что власти открыто рассуждают на столь апокалиптичные темы, показывает, что Россия при Путине стала государством-изгоем, и относиться к ней нужно соответствующе. Ограниченное военное вмешательство против режима Асада, возможно, и завершилось. Но пока не видно конца более обширной кампании по сдерживанию угрозы, которую несут в себе такие государства-изгои, как Сирия и Россия, резюмирует обозреватель Daily Telegraph.

В шаге от ядерной гонки вооружений

Американский и российский арсеналы ядерного оружия могут впервые с 1972 года оказаться вне действия договора об ограничении это вида вооружений, что, возможно, приведет к новой опасной гонке вооружений, заявила группа экспертов из США, Европы и России, пишет Guardian.

В открытом письме они заявили, что договор о сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, подписанный в 2010 году, истекает в феврале 2021 года, и необходимо сделать все необходимое для его продления.

Под угрозой и договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). США обвиняют Россию в разработке крылатых ракет наземного базирования, что нарушает условия договора, и грозят начать работу над собственной ракетой.

И Владимир Путин, и Дональд Трамп озвучили планы по модернизации и улучшению своих арсеналов, что включает в себя создание нового ядерного оружия.

"Без положительного решения по продлению договора СНВ-3, и если завершится действие ДРСМД, впервые с 1972 года у двух крупнейших ядерных держав не будет обязательных к исполнению ограничений, и вырастет риск ядерной конкуренции между Россией и США", - цитирует письмо издание.

Послание подписали бывший начальник Генштаба России Виктор Есин, бывший министр обороны Великобритании Дез Браун и бывший американский сенатор Ричард Лугар. Все они в свое время принимали участие в переговорах о сокращении ядерных вооружений.

У договора СНВ-3 есть возможность продления на пять лет при согласии сторон. Москва заявила о готовности к диалогу, а в марте в телеинтервью Путин высказал интерес в продлении и даже еще большем сокращении количества боеголовок.

Когда Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, он пригласил его на саммит, который может состояться достаточно скоро, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля.

Однако нынешний советник Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон является противником СНВ-3 и ДРСМД, которые он называет односторонним разоружением. Сенаторы-республиканцы уже дали понять, что выведут США из обоих договоров.

Трения США с Россией из-за ее вмешательства в выборы на Западе, расследование возможного пособничества президентской кампании Трампа и военные вмешательства Москвы на Украине и в Сирии еще больше усложняют процесс сохранения режима контроля над вооружениями, отмечает газета.

Слуцкий: иногда у россиян бывает два лица

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, тренер Леонид Слуцкий в интервью газете Sun пообещал, что этот турнир станет лучшим в истории. Он даже пообещал оплатить страховку в случае возникновения проблем у английских болельщиков на российской земле.

"Это футбол, не политика. Русские люди - самые доброжелательные в мире. К английским фанатам будет особое отношение. На последнем чемпионате Европы у нас возникли проблемы, но теперь нужно делать выводы. Для нас это вопрос национальной чести продемонстрировать наше дружелюбие и открытость", - цитирует его издание.

Недавно появились видеокадры из России, которые, предположительно, демонстрируют то, как российские хулиганы готовят "особый прием" фанатам из Англии. Слуцкий на это ответил, что у всех стран есть небольшие проблемы.

"Когда "Спартак" играет с ЦСКА, возникают серьезные драки. Но если мы говорим о нашей национальной сборной, это другая ситуация. Я согласен, что за пределами страны иногда возникают проблемы. Российские фанаты хотят показать свой уровень, свои бойцовские качества, свою силу. Но дома все по-другому. 99,9% людей поддерживают свою национальную сборную. В каждой стране есть 0,01% людей, которым не нравится футбол, и для них футбол - лишь проявление жестокости" - приводит Sun слова тренера.

Слуцкий признает, что отношение некоторых россиян к другому цвету кожи и сексуальным предпочтениям остается проблематичным, но он уверен, что на ЧМ хозяева турнира покажут себя с лучшей стороны.

"Вы у себя в Англии остановили войну и все остальное сотни лет назад. У вас демократическое правительство уже восемь столетий, а у нас всего 25 лет. Для некоторых жителей России непривычно думать демократическими принципами. Некоторые шутят неуместно или рассказывают историю, которая им кажется смешной... но это не расизм. Это другой уровень понимания", - уверяет Слуцкий.

"Мы новая страна. Иногда у нас, у россиян, бывает два лица - одно для внутренних проблем, другое - для внешних. Мы вам покажем свое лучшее лицо", - цитирует Слуцкого газета.