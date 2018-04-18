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Протестующие идут шествием по центру Еревана: прямой репортаж

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  • 18.04.2018, 14:43
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Фото: photolure.am

По ходу шествия демонстранты блокируют правительственные здания.

Участники организованного оппозиционным депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном протестного движения против избрания экс-президента Армении Сержа Сарсгяна на пост премьер-министра в настоящее время проводят шествие по центральным улицам Еревана, сообщает azatutyun.am.

Шествие началось на проспекте Баграмяна, прошло по улицам Корюна и Чаренца, и дошло до Ереванского государственного университета (ЕГУ), где во дворе вуза сделало остановку. Никол Пашинянобратился к студентам с призывом присоединиться к их движению, а также к руководству вуза с призывом не препятствовать свободному волеизъявлению студентов.

Пашинян сообщил, что сегодняшний митинг состоится в 19:00 на площади Республики.

Затем шествие двинулось дальше по улице Алека Манукяна. Следующую остановку митингующие сделали у здания Педагогического университета.

По ходу шествия Пашинян призывал граждан присоединиться к их протесту.

С улицы Алека Манукяна митингующие дошли до проспекта Тиграна Меца, а затем вышли на улицу Григора Лусаворича, к знанию мэрии Еревана.

Перед зданием мэрии протестующие стали скандировать «Тарон выходи!», обращаясь к мэру столицы.

Центральный вход в мэрию заблокировала полиция. Пашинян вместе с другими протестующими подошел к зданию со стороны ул. Григора Лусаворича и приветствовал полицейских.

«Мы не хотим вступать с вами в стычки. Мы хорошо относимся к нашей полиции и надеемся, что и вы хорошо отнесетесь к нашим демонстрантам», - заявил Пашинян.


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