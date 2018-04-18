Бывший председатель Гомельского райисполкома задержан в России 12 18.04.2018, 14:51

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Александр Ситница

Александр Ситница пропал неделю назад.

На минувшей неделе стало известно о «пропаже» председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Никто из представителей правоохранительных органов не комментировал данную информацию. Лишь пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила об увольнении Ситницы «за прогулы». Как стало известно tut.by, следы бывшего чиновника нашлись в России.

По словам источников, Ситница сначала ушел на больничный, а потом перестал выходить на работу. В это же время к нему возникли вопросы у силовиков.

Вскоре чиновник был объявлен в розыск. В конце минувшей недели его задержали в России, сообщили журналистам два источника. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах Беларуси не удалось.

В МВД посоветовали следить за сообщениями на официальном сайте ведомства.

На минувшей неделе сын Ситницы сказал журналистам, что семья всегда жила «на свои кровные». Что касается возможных претензий силовиков, то считает, что «они ничего не найдут». «Думаю, даже если будет суд, его оправдают», — сказал он.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.