Карине Арутюнян: Армяне не хотят жить в авторитарной стране 18.04.2018, 15:25

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Карине Арутюнян

К протесту в Ереване присоединилась вся страна.

В Армении проходят массовые акции протеста и неповиновения. Народное возмущение вызвано избранием премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что в стране дан старт «бархатной революции».

Протестующие вышли не только на улицы Еревана, но и в регионах. О последних событиях в Армении сайту Сharter97.org рассказала исполнительный директор канала «Gala TV» из города Гюмри Карине Арутюнян:

- Люди протестуют по всей стране. Вчера акции протеста и неповиновения начались в Гюмри. На протест вышли школьники и студенти, которые бойкотируют занятия. Затем к молодежи присоединились мирные демонстранты.

Протестующие вышли с лозунгами: «Откажи Сержу!», «Присоединяйся!». Люди идут по улицам города, заходят в различные учреждения, в том числе и государственные, призывают присоединиться к акции протеста против премьера Сержа Саргсяна.

Хочу отметить, что и вчера, и сегодня акциии протеста в Гюмри начались возле здания муниципалитета, а затем продолжились по всему городу.

К протестам в Ереване присоединились разные области, города и села Армении. На данный момент в трех крупных областях проходят акции неповиновения. Протесты начались в Армавирском, Ларийском и Ширакском регионах.

В данный момент демонстрации проходят по всей стране и мы ведем онлайн-трансляцию этих событий.

- Это действительно начало «бархатной революции»?

- Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что дан старт «бархатной революции» в Армении. Я должна сказать, что сегодняшние акции протеста и само движение отличается от предыдущих тем, что это в основном бунтует молодежь.

Подавляющее большинство тех, кто выходит на акции протеста - студенты, воодушевленная молодежь, которая пытается бороться за развитие Армении, демократизацию нашей страны.

Люди заявляют, что хотят жить не в авторитарной стране, а в демократической.

- Как мировое сообщество реагирует на протесты в Армении?

- Cегодня я просматривала мировую прессу и удивилась, что первые три дня никто не писал об Армении. Никто не транслировал акции протеста, не комментировал события в нашей стране. Но ситуация изменилась, сегодня внимание мировой общественности приковано к ситуации в Армении.

Очень важно отметить, что как только начались протесты, было заявлено, что акции несут сугубо мирный характер. Организаторы протестов, общественные движения, заявили, что акции проходят «с поднятыми руками». Мы не собираемся громить, мы не собираемся бить и уничтожать. Мы выходим с поднятыми руками, хотите в нас стрелять - пожалуйста, стреляйте.

Это возимело большое влияние на ситуацию и привлекло внимание многих международных организаций, в том числе - Евросоюза.

А сегодня Госдеп США опубликовал заявление, в котором призывает воздержаться от применения силы против мирного населения. Мы благодарны все тем, кто следит за событиями в нашей стране. Это очень важно для нас.