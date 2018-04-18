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Белоруса спасли из рабства в Сочи

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  • 18.04.2018, 15:21
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Владельцы автомойки забрали у гражданина Беларуси паспорт и пытали его.

Николаю 43 года. Из Беларуси в Россию мужчина уехал, чтобы найти хорошую работу и собрать деньги на лечение онкобольной матери, сообщает паблик общественного движения «Альтернатива» в «ВКонтакте». В итоге же попал в рабство.

Сразу Николай устроился на стройку в пригороде Сочи. Тут ему стабильно платили, он снимал комнату в общежитии. Проблемы начались, когда хозяин близлежащей автомойки решил переманить работника к себе, сообщают волонтеры. Он предложил белорусу более высокую зарплату, Николай согласился и приступил к работе.

Николай в одиночку ремонтировал принадлежавшие хозяевам кафе и автомагазин, но вместо обещанного вознаграждения у него отобрали паспорт. Зарплату не платили, а любое упоминание о деньгах только нервировало новых работодателей.

По словам Николая, в феврале пьяные хозяева избили его и пытали раскаленной кочергой. Чуть позже история повторилась, только использовали владельцы раскаленный нож. Тогда белорус от боли потерял сознание.

— Мы получили заявку на освобождение Николая от коллег из белорусского поисково-спасательного отряда, к которым обратились родные пропавшего, — сообщают в «Альтернативе». — Наш координатор по Краснодару приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву. Мы поможем освобожденному написать заявление в полицию и добраться домой.


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