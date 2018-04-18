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Бюджетникам повысят зарплаты за счет увольнений

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  • 18.04.2018, 15:41
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Повышение зарплат произойдет за счет «оптимизации численности работников».

Правительство Беларуси своим постановлением N295 установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке работников бюджетных организаций, пишет interfax.by.

Согласно документу, повышающие коэффициенты к тарифной ставке для расчета заработной платы работников бюджетных организаций устанавливаются в 2018 году за счет средств республиканского и местных бюджетов, высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников бюджетных организаций и экономии бюджетных средств, предусмотренных на функционирование бюджетных организаций, в пределах средств по бюджетной смете расходов.

В постановлении указано, что повышающий коэффициент применяется к рассчитанной в установленном порядке тарифной ставке работника бюджетной организации для определения размера дополнительного повышения его заработной платы.

"При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки, не образует повышения, формирующего ставку работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий", - отмечено в документе.

Кроме того, документом установлен порядок определения экономии бюджетных ассигнований. Повышающие коэффициенты для расчета заработной платы по бюджетным организациям устанавливаются на очередной квартал в пределах экономии бюджетных ассигнований. Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных организаций и иных организаций.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


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