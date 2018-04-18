Протестующие окружили мэрию Еревана

Протестующие окружили мэрию Еревана2
- 18.04.2018, 15:49
- 1,272
Работников мэрии призвали присоединится к народному маршу протеста.
Участники проходящей в Ереване многодневной акции протеста окружили мэрию, сообщает news.am.
Сидя на ступеньках мэрии, демонстранты дружно скандировали «Тарон, выходи!» (мэр Еревана Тарон Маркарян – ред.) и «Позор». Убедившись, что центральный вход в здание мэрии основательно закрыт для общественности, демонстранты направились к служебному входу, где организатор акции, депутат Никол Пашинян, призвал присоединиться к шествию.