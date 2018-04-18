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В Казахстане планируют ввести свой налог на «тунеядство»

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  • 18.04.2018, 15:57
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Мера коснется самозанятого населения.

В Казахстане собираются ввести свой "налог для тунеядцев". Это будет "единый совокупный платёж". В правительстве его придумали для упрощения регистрации "неформально занятых".

Как информирует сайт kapital.kz, новый налог объединит четыре платежа: индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в Фонд социального медицинского страхования и государственный фонд соцстрахования. Чиновники говорят, что выплата "единого совокупного платежа" будет означать "автоматическую регистрацию деятельности и участие в системе медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения".

Размер платежа в месяц составит для сельского жителя 722 тенге (это около 2 долларов), для горожанина — 2405 тенге (чуть более 7 долларов). Суть нововведения — в небольшой сумме налога. Чиновники подчёркивают, что его выплата означает начало регистрации как плательщика, приостановление будет означать приостановление деятельности. Никаких дополнительных регистраций и сообщений делать не придётся.


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