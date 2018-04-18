«Превысил лимит на 40 рублей, а платить требуют 100» 5 18.04.2018, 16:04

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Белорус возмущен таможенными и почтовыми сборами.

Дмитрий регулярно заказывает посылки из Китая. Говорит, что никогда не превышал лимитов. В марте вышло так, что он заказал больше положенного, пишет onliner.by. Прикинув, на сколько превышен лимит, он был уверен, что заплатит немного. Но все вышло не совсем так.

— В почтовом ящике я обнаружил 11 извещений о том, что пришли мои посылки, — рассказывает Дмитрий. — Пять были обычного вида, а вот на шести было указано, что я должен оплатить таможенную пошлину, таможенный сбор и почтовый сбор. По каждому набегало: таможенная пошлина — до 1 рубля (мелочь), таможенный сбор — 10 рублей и почтовый сбор — 5,88. То есть 16,88 рубля на одну посылку. Всего же за шесть посылок мне предлагали заплатить 101,28 рубля.

— Я прикинул, что превысил лимит всего где-то на $15—20. А тут предлагают заплатить вдвое больше. На почте так и не смогли внятно разъяснить, что к чему (лишь то, что каждую посылку они считают и за это берут плату — т. е. плата за то, чтобы выставить еще одну оплату). К таможне у меня следующие вопросы. Откуда такие суммы, почему пошлины и сборы не идут с общей суммы превышения? Как вернуть посылки назад и не платить за них? Ну и конечно, вопрос, почему всякие сборы стоят в 15 раз дороже, чем сама пошлина?

Комментарий таможни: «Если товары облагаются таможенными платежами, то законодательство предусматривает сбор в размере 10 рублей»

— При определении таможенной стоимости товаров использовалась информация, содержащаяся в сопровождающих товар документах и используемых в качестве таможенной декларации, — прокомментировали ситуацию в Минской региональной таможне. — Суммарная стоимость почтовых отправлений превысила стоимостные и весовые нормы беспошлинного ввоза, которые сегодня составляют 22 евро и 10 килограммов соответственно.

В соответствии с законодательством, при превышении указанных лимитов товары облагаются таможенными пошлинами по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной или весовой норм.

Если товары, пересылаемые в почтовых отправлениях, облагаются таможенными пошлинами, законодательством Беларуси предусмотрено также взимание сбора за совершение таможенных операций в отношении товаров в размере 10 белорусских рублей. Почтовый сбор начисляется национальным почтовым оператором в Беларуси в лице РУП «Белпочта».

При несогласии получателя с начисленными пошлинами и сборами гражданин имеет полное право отказаться от посылки, написав заявление в региональном отделении почтовой связи. В таком случае почтовое отправление будет возвращено отправителю.