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Обвинение насчитало Кныровичу $1,6 миллионa недоплаченных налогов

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  • 18.04.2018, 15:52
Александр Кнырович
Фото: «Радыё Свабода»

Прокурор огласила обвинение по громкому делу.

Государственный обвинитель несколько часов зачитывала обвинение фигурантам уголовного дела бизнесмена Александра Кныровича, пишет tut.by.

Суд Фрунзенского района в среду начал рассматривать уголовное дело, по которому, кроме Кныровича, проходят еще четыре обвиняемых. Им предъявлено обвинение в неуплате налогов и даче взяток. Все обвиняемые были задержаны в конце января 2017 года и с тех пор находятся под стражей в СИЗО КГБ.

Предъявленные обвинения

Согласно предъявленному обвинению, сумма неуплаченных компанией "СарматТермо-Инжиниринг" налогов составляет боле трех миллионов рублей. По словам прокурора, фигуранты дела обвиняются в том, что действовали по предварительному сговору и причинили ущерб государству в особо крупном размере.

Также фигуранты дела обвиняются в даче взяток руководителям и должностным лицам предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ и организаций энергетики в различных регионах Беларуси.

По словам прокурора, речь идет о Минске, Минской области, Брестской и гродненской областях. Как следует из обвинения, незаконное вознаграждение передавалась чиновникам, которые обеспечивали проведение "заказных" тендеров. Сумма взяток варьировалась от 1 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

В материалах дела также фигурирует российская коммерческая структура, которая выступала посредником между "СарматТермо-Инжиниринг", что позволяло уходить от уплаты налогов. Фирма, по данным следствия, была оформлена на мать Кныровича, которая не была осведомлена о схеме ухода от налогов.


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