Британцы создали свадебную марку пива в честь Меган и Гарри 18.04.2018, 16:08

Harry & Meghan’s Windsor Knot сварят в Виндзоре из королевского ячменя.

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри смогут отпраздновать их бракосочетание, которое состоится 19 мая в Виндзорском королевском замке, особым сортом пива, сваренным специально для этого события, пишет «Вокруг Света».

Уилл Калверт, 60-летний управляющий Виндзорского и Итонского пивоваренного завода, утверждает, что свадебный сорт сварен прямо в тени Виндзорского замка, исключительно из местного сырья – из ячменя, выращенного на королевских полях Виндзора.

Светлое пиво Harry & Meghan’s Windsor Knot, по мнению королевских пивоваров, как нельзя лучше воплощает идею союза британского принца с уроженкой Америки.

Впервые пиво Windsor Knot было выпущено к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон и оказалось настолько популярным, что его производят по сегодняшний день.

Виндзорский дворец (старейший обитаемый замок в мире) вот уже тысячу лет служит семейной резиденцией для британских монархов. Оба принца, Гарри и Уильям, учились в Итонском колледже, который находится на противоположном берегу Темзы.