Вырубить к черту электричество в России 3 18.04.2018, 16:18

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Андрей Макаревич

Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал в своем «Фейсбуке» попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России:

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают - надо действовать проще и радикальнее: вырубить к чёрту электричество в стране. А чё, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле - вдруг Трамп позвонит?», - написал Андрей Макаревич.