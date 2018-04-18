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В Могилеве обрушилось ограждение на очередном мосту

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  • 18.04.2018, 16:22

При каких обстоятельствах отломилось ограждение неясно.

Могилевские мосты упорно отторгают навязанные людьми ограждения, пишет onliner.by. В 2015-м отломились и полетели вниз литые перила автомобильного моста через Днепр. Три недели назад обвалились перила на пешеходном через речку Дубровенку. Сегодня что-то похожее произошло на другом мосту через Дубровенку — причем здесь уже не в первый раз. Странный феномен зафиксировали пользователи сообщества «Могилев Live».

Во всех случаях обошлось без пострадавших. При каких обстоятельствах отломилось ограждение — самостоятельно либо кто-то помог, пока неясно. В любом случае происходящее вдохновляет местных жителей на художественное творчество.


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