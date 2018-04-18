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Литва будет распределять американский газ через терминал в Клайпеде

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  • 18.04.2018, 16:29
Линас Кояла
Фото: DELFI

Саммит стран Балтии в Вашингтоне укрепил энергетическую безопасность Восточной Европы.

3 апреля в Вашингтоне лидеры стран Балтии встретились с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Результаты встречи для Charter97.org прокомментировал директор литовского Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла.

- Как вы оцениваете визит президентов Литвы, Латвии и Эстонии и их встречу с лидером США Дональдом Трампом?

- Встреча, несомненно, была очень важной, поскольку главы балтийских государств могли напрямую пообщаться с Дональдом Трампом и рассказать ему о проблемах безопасности региона. Также нужно отметить, что это не была просто рабочая встреча, ей было присвоен ранг саммита, во время которого была провозглашена общая декларация США и стран Балтии, прошло множество встреч бизнесменов. По моему мнению, мы наблюдаем укрепление трансатлантических связей.

- Какие результаты этого саммита особенно важны для Литвы?

- Важно то, что Вильнюсу удалось достичь в Вашингтоне договоренности с одной из компаний США о сотрудничестве в области экспорта газа. Литва, которая является владельцем терминала сжиженного газа в Клайпеде, находится в постоянном поиске возможности импортировать сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки.

Хотелось бы отметить, что декларация саммита в очередной раз подчеркивает нерушимые обязательства США и стран Балтии в области коллективной обороны НАТО. В декларации упоминаются и солдаты США, которые на ротационной основе очень часто присутствуют в странах Балтии и принимают участие в общевойсковых учениях. И хотя слов «постоянная дислокация» не прозвучало, это в очередной раз продемонстрировало что Вашингтон не намеревается оставить наш регион.

- И тем не менее, удалось договориться о чем-то конкретном?

- Как я уже только что упоминал – это сотрудничество в области энергетики, также дальнейшее развитие сотрудничества в области бизнеса. Возможно, мы не отдаем себе отчет, но на сегодняшний день США для Литвы занимают пятое место по экспорту. По моему мнению партнерство могло бы быть еще более тесным в академической, аналитической областях – во время саммита об этом тоже велись переговоры.

Хотелось бы отметить, что во время саммита о странах Балтии много говорилось в американской прессе, что само по себе является важным фактом, так как в последнее время об этом регионе в средствах массовой информации США упоминается не слишком часто.


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