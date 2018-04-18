В Беларуси создан турмаршрут в виде зубра 18.04.2018, 16:36

Маршрут рассчитан на дневную автомобильную поездку.

В Беларуси впервые создан маршрут в виде заповедного представителя фауны. GPS-рисунок в виде зубра представляет собой небанальный туристический маршрут длиной в 320 километров, пишет сайт tio.by.

Он рассчитан на дневную автомобильную поездку и предлагает за один световой день побывать на Марсе и Юпитере, увидеть экспериментальный советский ветрогенератор, исследовать перевернутый ДОТ, посетить единственную в стране фабрику валенок и деревню времен ВКЛ. Создание подобного трека инициировала компания АЗС А‑100, а разработчиком карты стал исследователь Евгений Шапошников.

«Мы отталкивались от необычных точек, которые интересны самим белорусам. Удивительно, что места, нанесенные на карту, сложились именно в рисунок зубра. Например, благодаря трассе М2, у нашего зубра получилась идеальная спина, аэропорт «Минск-2» стал хвостом, а гора Дзержинская – глазом. В целом на карте сейчас 15 точек, о существовании которых знают далеко не все жители страны, но куда интересно было бы и самим съездить, и гостей свозить. К примеру, артефакт из музея в Раубичах – самый популярный архитектурный экспонат в иностранной прессе: материалы о берестяной чаше с зодиакальным кругом постоянно публикуют научные журналы США и Европы», – рассказывает Евгений Шапошников.

По словам разработчика маршрута, в него можно добавлять и другие точки, следуя по карте, форма зубра от этого не изменится, а путешествие получится еще более увлекательным. На GPS-рисунке маршрута каждая точка снабжена интересным комментарием, благодаря чему путешествие вокруг Минска превращается в полноценную экскурсию.

Сегодня любой желающий может загрузить карту с маршрутом-зубром в свой GPS-навигатор и пройти собственный автоквест. Начало маршрута – на АЗС №2 (Боровая, 7).