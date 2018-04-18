закрыть
18 апреля 2018, среда, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Британии начали расследование против кремлевской Russia Today

2
  • 18.04.2018, 16:44

Российские пропагандисты могут потерять лицензию.

Британский медиа-регулятор начал расследование против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности.

Об этом говорится в сообщении британского регулятора Ofcom, пишет "Европейская правда".

"Ofcom сегодня открыл семь новых расследований относительно надлежащей беспристрастности новостных и текущих программ на телеканале RT", – говорится в сообщении.

Ofcom сообщил, что TV Novosti, которая ведет вещание RT и владеет лицензиями на вещание, до недавнего времени в освещении событий не слишком отличалась от других телекомпаний, которые вещают в Британии.

"Однако после событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - говорится в сообщении.

В Ofcom обещают представить результаты расследования как можно скорее.

В марте Ofcom заявлял, что RT рискует потерять лицензию в результате дипломатического спора между РФ и Британией из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Теперь регулятор утверждает, что семь программ телеканала, вышедших в эфир с 17 марта по 16 апреля вызывают сомнение, поскольку могут нарушать принцип беспристрастности в Кодексе вещания.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип