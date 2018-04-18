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Раса Юкнявичене: Маневры России в Балтийском море – сигнал для НАТО

  • 18.04.2018, 17:03
Раса Юкнявичене
Фото: DELFI

Россия провела военные учения в опасной близости у границ стран Балтии.

Несколько дней назад, в первый раз с момента восстановления независимости Латвии, Россия провела тренировочные ракетные стрельбы в опасной близости к границам этого балтийского государства. Могут ли такие стрельбы быть опасными и что таким образом пытается продемонстрировать Кремль для стран Балтии? На эти и другие вопросы для Сharter97.org согласилась ответить Раса Юкнявичене, экс-министр обороны Литвы и заместитель председателя парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО).

- Что, по вашему мнению, означают ракетные стрельбы, которые вооруженные силы РФ организовали в Балтийском море фактически на границе с Латвией и Литвой?

- Не думаю, что это что-то новое. Фактически эти стрельбы являются продолжением тех агрессивных действий и намерений, которые Россия демонстрирует уже не один год.

Фактически же подобная деятельность стала особенно активной, начиная с 2009 года. Еще в то время, когда я занимала пост министра обороны, мы отметили не одну попытку организации провокации: в нашей экономической зоне останавливались корабли из-за того, что проводятся стрельбы.

Мы сталкивались с подобным поведением ранее, и это совершенно точно не увеличивает безопасность нашего региона. Россия занимается эскалацией военного напряжения в регионе Балтийского моря.

- Могут ли быть стрельбы как-то связаны с дипломатической войной, которую Кремль развязал против стран Запада?

- Вопрос в том, были ли они ранее в планах российских военных или стрельбы решили оперативно организовать. Скорее всего, это плановые стрельбы.

- Можно ли расценивать подобные стрельбы как опасную форму давления?

- Концентрация смертоносного вооружения около наших границ и провокационные стрельбы на границы безопасности международных границ и зон сами по себе являются провокационными и нагнетают напряжение.

Лично я, не отмечаю для России какой-либо нужды настолько активно проводить военные учения в регионе Балтийского моря. Здесь мирные страны, которые не желают гонки вооружений. Ни Швеция, ни Дания, ни Норвегия, ни тем более страны Балтии, у которых вообще минимальные морские вооруженные силы, не желают милитаризации и не создают угрозы безопасности России.

- То есть, учения — это сообщение, которое Кремль посылает не для стран Балтии?

- Именно так. И основной адресат бывших учений «Запад», нынешних, да и будущих тоже – Североатлантический Альянс. Точно таким же сообщением является концентрация вооруженных сил в регионе Калининграда.


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