Профсоюз РЭП помогает бригаде кровельщиков вернуть больше $40 тысяч 18.04.2018, 16:59

Прошел первый суд по иску к строительному тресту «Белтрансстрой» кровельщиков.

Бригада кровельщиков (22 человека) требует взыскать со строительного треста «Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признает долг только в 10 тысяч рублей, пишет praca-by.info.

13-14 апреля суд Московского района Минска рассматривал иск бригады кровельщиков к строительному тресту «Белтрансстрой». Следующее заседание состоится 24 апреля.

Истцы не подписывали договоры подряда

Начальник юридического отдела строительного «Треста Белтрансстрой» Алексей Поведенок на судебном заседании объявил, что общая сумма задолженности перед кровельщиками составляет 5,5 тысячи рублей. Как выяснилось в суде, ответчик заплатил рабочим частями по 500-1000 рублей, и остался должен еще более двух тысяч рублей каждому. Куда девались деньги, предназначенные на зарплату, суду установить пока не удалось.

Кровельщики возле суда Московского района Минска, фото Юрия Белякова

Прораб Борис Воронков подтвердил, что бригада кровельщиков выполняла кровельные работы вначале на гараже «Белсантехмонтаж-2» (июнь-июль, декабрь 2017 года), а затем – на Минском моторном заводе (август 2017 – январь 2018 года). По качеству работ ни «Белсантехмонтаж-2», ни Минский моторный завод к рабочим претензий не имеют. По его подсчетам, только на Минском моторном заводе бригада заработала 28 тысяч белорусских рублей. Ежемесячная оплата за такие работы доходит до 900-2000 рублей – в зависимости от сложности. Рабочие получили в общей сложности от 500 до тысячи рублей.

Представитель ответчика принес в суд договоры подряда, по которым работала бригада кровельщиков. Ответчик, по его словам, задолжал рабочим от 60 рублей до 400-500 рублей.

Все четырнадцать истцов, присутствовавших в суде, заявили, что не подписывали предъявленные ответчиком договоры подряда. И принесли в суд свои копии договоров, в которых стояли суммы на порядок выше. Правда, первоначальные суммы были замазаны, а поверх них проставлены иные. По словам кровельщиков, исправления в договоры вносил прораб. Кроме того, на договорах не было печатей и подписей начальника филиала либо главного инженера. Уполномочен ли прораб Борис Горонков подписывать договоры подряда, ответчик ответить не смог.

Происхождение поддельных договоров ответчик не объяснил

Судья обнаружила весьма странные вещи: в ее распоряжении оказались одинаковые договоры подряда, подписанные бывшим начальником филиала Геннадием Городовенко, о выполненных работах за конкретный месяц, но с разными суммами. Пояснить происхождение двойных договоров ответчик в суде не сумел. Фактически встал вопрос о подделке подписей.

- Принимать решение о подделке документов является прерогативой правоохранительных органов, - подчеркнул представитель ответчика. При этом юрист назвал суммы долга «голословными заявлениями».

Один из истцов Сергей Вечерский подчеркнул, что рабочим не только не выплатили зарплату, но также «испарились» два месяца работы на Минском моторном заводе – никаких документов, касающихся работы в декабре 2017 года - январе 2018 года, найти не удалось.

– Кровельщики ежемесячно оформляли договора подряда. За декабрь 2017 года и за январь 2018 года договоры не оформлялись. В суде главный инженер филиала, который подписывал договоры, пояснял, что филиал работает по факту: основной договор подряда составляется по окончании работ. Поэтому я и пытался узнать у директора строительно-монтажного поезда Геннадия Городовенко, почему они не составили окончательные договоры подряда и не рассчитались с людьми. Ответа не получил», - отметил юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков, представлявший интересы истцов в суде.

Повис долг в 83 тысячи рублей

– За прошедшие три судебных заседания удалось выяснить стоимость работ, которые выполнила бригада кровельщиков, по документам, предоставленным ответчиком. Общая стоимость выполненных работ с октября 2017 года по январь 2018 года составляет свыше 103 тысяч рублей. По факту кровельщикам выплачено по тысяче рублей на каждого – трест остается должен кровельщикам более 83 тысяч рублей. Ответчики эту сумму не признают, готовы выплатить только 10 тысяч рублей, которые, по их мнению, они задолжали рабочим. Кровельщики считают, что деньги, предназначенные на зарплату, начальник филиала и бригадир перевели на другую фирму, – рассказал юрист РЭП Юрий Беляков.

Кстати

В ноябре 2016 года бывший главный инженер ОАО «Трест Белтрансстрой» осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК РБ было возбуждено в отношении 32-летнего бывшего главного инженера строительно-монтажного поезда № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой» 21 апреля.