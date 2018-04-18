Как изменились счета за коммуналку 2 18.04.2018, 17:14

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Минчанам приходят жировки за март.

Минчанам приходят жировки за март, в которых значительные суммы составляют за отопление. Tut.by посмотрел, как отличаются суммы в жировках за март и декабрь.

За двухкомнатную квартиру в Минске в 55 квадратов с двумя прописанными за март нужно заплатить по жировке 44,17 рубля, а за декабрь — 31,59 рубля. В прошлом месяце из-за морозов заметную сумму затянули отопление и подогрев воды — на 2,85 рубля больше, чем в декабрь (тарифы на эти услуги с 1 января не повышались).

Если пересчитать мартовскую жировку по декабрьским тарифам, то получится общая сумма в 37,61 рубля. То есть конкретно для этой семьи, которая живет в двухкомнатной квартире в 55 квадратов, итоговая сумма в жировке выросла на 6,56 рубля.

Так, по жировке за март за однокомнатную квартиру в Минске в 21,1 квадрата с одним зарегистрированным нужно заплатить 25,94 рубля, а за декабрь выставили платеж в 22,79 рубля. Если пересчитать жировку за прошлый месяц по декабрьским тарифам, то общая сумма составит в 23,84 рубля. Разница между декабрем и мартом составляет 2,1 рубля.

Напомним, в начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил Лукашенко. Ближе к середине января в регионах и Минске утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-ной оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.