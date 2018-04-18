Кино, привлекающее успех: Стивен Спилберг установил рекорд по кассовым сборам 18.04.2018, 17:22

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Стивен Спилберг

Фото: Getty Images

Американец стал первым режиссером в истории кино, фильмы которого заработали более $10 миллиардов в прокате.

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг установил рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате после выхода ленты «Первому игроку приготовиться», премьера которой состоялась в марте этого года. Самыми кассовыми фильмами Спилберга являются «Инопланетянин», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», сообщает The Independent (перевод — nv.ua).

В рейтинге режиссеров с самыми прибыльными фильмами в прокате Спилберг обгоняет режиссера «Властелина колец» Питера Джексона на 3 млрд долларов. Отметим, общие сборы фильмов Джексона в прокате составляют 6,5 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает режиссер «Трансформеров» Майкл Бэй, фильмы которого заработали 6,414 млрд долларов.

«Золотая» десятка режиссеров-рекордсменов по кассовым сборам выглядит следующим образом:

1. Стивен Спилберг - $10.009 млрд

2. Питер Джексон - $6.520 млрд

3. Майкл Бэй - $6.414 млрд

4. Джеймс Кэмерон - $6.138 млрд

5. Дэвид Йейтс - $5.346 млрд

6. Кристофер Нолан - $4.749 млрд

7. Роберт Земекис - $4.243 млрд

8. Тим Бертон - $4.075 млрд

9. Крис Коламбус - $4.060 млрд

10. Ридли Скотт - $3.923 млрд