Уроженку Гродно отметили в США за успехи в студенческом баскетболе 18.04.2018, 17:39

Мария Василевко

Мария Василевко учится в Уэзерфордском колледже в Техасе.

Второкурсница Мария Василевко, которая учится в Уэзерфордском колледже в Техасе, вошла в символическую сборную США по баскетболу по версии ассоциации NJCAA.

Уроженка Гродно оказалась включена в третью команду первого дивизиона по итогам сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщает сайт wcathletics.com (перевод — belmir.by), посвященный спортивной деятельности студентов колледжа.

Мария также была названа игроком года в конференции Северного Техаса, став лучшей по результативности с показателем 18,3 очка за игру и по успешности трехочковых бросков с показателем 43,9 процента.

Выступая в составе команды колледжа, она набрала двухзначное количество очков во всех играх сезона, кроме двух. В том числе 18 ноября отметилась 31 очками в матче против колледжа Блинна, и более чем 20 очками в 11 других встречах.