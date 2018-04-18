Белорусы отстаивают свободу мирных собраний на международном уровне 2 18.04.2018, 17:51

Последняя надежда белорусов на правосудие - международные суды.

Правозащитникам стало известно, что в Комитете по правам человека ООН обжалуют решения белорусских судов на международном уровне еще несколько белорусов, сообщает ПЦ "Весна".

Как сообщает mspring.online, 14 апреля пришло сообщение из Комитета по правам человека ООН - жалобу Елены Крень приняли и зарегистрировали под номером 3173/18. Ее перенаправили белорусским властям, чтобы те выразили свою позицию.

Елену Крень, воспитывающую четверых детей, наказали 16 марта 2017 года штраф в 10 базовых величин за активное участие в Марше нетунеядцев. Женщина не согласилась с этим решением и обжаловала его, однако кассационный суд оставил штраф в силе.

"Судья и милиционеры грубо нарушили мои права, которые гарантируются Конституцией - на свободу митингов, на свободу выражения мнения, а также право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации," - заявляла Елена во время суда.

Елена Крень совместно с правозащитником Борисом Бухелем подготовили жалобу и направили ее в конце прошлого декабря в КПЧ.

Борис Бухель не сомневается в конечном успехе, поскольку жалобы белорусов на нарушение свободы мирных собраний практически всегда признаются обоснованными и удовлетворяются КПЧ.

По информации gomelspring.org блогер из Рудобелка Андрей Паук также подал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне мужчина продолжает отстаивать свое право на публичное признание в любви к своей жене.

Напомним, 19 ноября 2017 года Мингорисполком запретил блогеру в проведении на Октябрьской площади в Минске одиночного пикета, на котором житель Рудобелка планировал публично признаться в любви к своей жене. Суд Московского района Минска, а следом и судебная коллегия Мингорсуда оставили его жалобы без удовлетворения.

Руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко считает дело блогера перспективной с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как по делу прослеживается явное нарушение права выражения мнения.

"Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, оно должно быть не только предусмотренное законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и в Международном пакте о гражданских и политических правах. В деле Андрея Паука эти требования не выполнены," - подчеркнул Леонид Судаленко, комментируя эту ситуацию.

В индивидуальной жалобе в КПЧ ООН помимо нарушения права блогер просит рекомендовать правительству Беларуси привести национальный Закон о массовых мероприятиях и решения местных чиновников о массовых мероприятиях в Минске в соответствие с международными обязательствами страны.

По словам правозащитника Леонида Судаленко, против белорусского правительства в КПЧ зарегистрировано уже около 270 жалоб, 80 из которых были подготовлены и зарегистрированы Гомельском Центром стратегических тяжб.

Напомним, что волонтеры Гомельского Центра стратегических тяжб 3 апреля Алла Романчик и Наталья Щукина получили сообщение из Комитета ООН по правам человека о регистрации их совместной жалобы.

КПЧ также вступил в официальную переписку с белорусским государством по факту нарушения прав могилевчан Константина Чернова и Александра Коронкевича. Оба пострадавших во время мирных протестных акций против "налога о тунеядстве" в марте 2017 года, причем Константин Чернов - за митинг в Могилеве, а Александр Коронкевич - за акцию в Минске.

Обжалуют решения белорусских судов на международном уровне и участники социальных протестов 2017 года могилевчане Олег Аксенов, Олег Метелица и Станислав Павлинкович.

Также КПЧ зарегистрировал индивидуальную жалобу берёзовской независимой журналистки Тамары Щепеткиной.