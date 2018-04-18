Белорусский хоккеист попал в финальный рейтинг драфта НХЛ 18.04.2018, 18:39

Егор Шарангович

Велика вероятность, что Егор Шарангович заинтересует какой-то клуб НХЛ.

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович попал в финальный рейтинг драфта НХЛ, передает «Прессбол».

Минувшей ночью центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг «проспектов» на предстоящий драфт-2018. Егор Шарангович, который в середине сезона располагался на 71-м месте европейского списка, в итоговой классификации поднялся на 51-ю строчку.

Стоит отметить, что хоккеисты, выступающие в Северной Америке, как правило, котируются чуть выше, но первая полусотня Старого Света тоже открывает хорошие перспективы. Велика вероятность, что Егор заинтересует какой-то клуб НХЛ.

По версии НХЛовских скаутов, Шарангович уже претендовал на драфт два года назад — в 2016-м. Однако тогда на «ярмарку талантов» он не попал, отмечает официальный сайт «зубров».

Также в рейтинге значится еще один белорус — защитник Владислав Еременко (1999). Уроженец Витебска, выступающий за «Калгари Хитмен» в одной из сильнейших молодежных лиг Северной Америки (WHL), поднялся с 79-го на 73-е место в североамериканском списке.