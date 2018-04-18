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В Польше растут занятость и зарплаты

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  • 18.04.2018, 18:44
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Cредняя зарплата в соседней стране в прошлом месяце выросла на 6,7% по сравнению с мартом 2017 года и составила 1163,3 евро.

В марте средняя занятость в секторе предприятий в Польше выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление страны.

В ведомстве также сообщили, что средняя заработная плата без вычета налогов в прошлом месяце выросла на 6,7% по сравнению с мартом 2017 года и составила 4886 злотых (1163,3 евро).

По словам экономиста Моники Куртек, обнародованные данные демонстрируют «достойный рост заработной платы». Она также отметила, что в марте некоторые торговые сети повысили зарплату своим работникам.

Опубликованные данные Главного статистического управления касаются сектора предприятий, в которых работает более 9 человек.


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