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$25 000 накрутки: В продаже появились квартиры из дома от УКСа Центрального района

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  • 18.04.2018, 18:50
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Некоторые белорусы не зря стояли в очереди за дешевыми квартирами.

Время стирает эмоции и утихомиривает страсти. Прошло всего ничего, а люди уже успели позабыть о битвах, которые происходили на крыльце УКСа Центрального района, когда в неравной схватке за недорогие квадратные метры схлестнулись действительно нуждающиеся в жилье люди и перекупы. Доподлинно неизвестно, сколько квартир ушло на перепродажу, но первая «ласточка» объявилась еще в начале февраля: собственник продавал «однушку» на пятом этаже за $44 200 по курсу. Нехитрые математические расчеты помогли вычислить, что на разнице в стоимости молодой человек хочет заработать $10 000.

Последний дом в новом квартале до сих пор еще не сдан. На следующей неделе состоится только предварительная приемка жилья будущими собственниками, но те, кто по каким-то причинам хочет расстаться с отвоеванными «квадратами», не дремлют. В базе Onliner.by «Дома и квартиры» появились объявления (одно другого краше) о продаже квартир в панельном доме. Выбрать можно как среди «однушек», так и среди «двушек».

Самым дешевым предложением является 42-метровая однокомнатная квартира на седьмом этаже. За нее собственник просит $45 500.

«1-комнатная квартира в новом доме по адресу Павлины Меделки, 7, в новом квартале микрорайона Новинки. Дата сдачи дома 23.04.2018. Ключи, свидетельство и техпаспорт — 1-я декада мая. Полностью оплачена по коммерческой цене без льгот, без кредитов, не имеет ограничений в продаже. Отличная планировка позволяет зонировать комнату на гостиную и отдельную спальную зону или сделать 2 жилые комнаты с небольшой кухней. Окна на обе стороны. Застекленная лоджия. Просторный совмещенный санузел. Счетчики индивидуального учета отопления. Подъемная платформа на входе в подъезд для людей с ограниченными возможностями.

Остановка транспорта — 2 минуты пешком. На машине 5 минут до МКАД, 5 минут до Орловской. Рядом гипермаркет ALL и строительный гипермаркет Mile. Большая территория для парковки. Рядом охраняемая автостоянка. Детская и спортивная площадка во дворе. Чистая продажа», — успокаивает сомневающихся продавец, который, скорее всего, заплатил за квартиру $34 440 в эквиваленте (однокомнатные квартиры не на первом и не на последнем этажах продавались во вторую волну по цене «квадрата» $820). Итого получаем прибавку в приятные $11 000. Оно стоило того, чтобы мерзнуть и дежурить.

Еще одну малогабаритную квартиру можно приобрести за $47 000 по курсу. «Лот» расположен на девятом этаже, а это значит, что продавался в первую декларацию и «квадрат» в такой «однушке» стоил всего $630. То есть вся квартира обошлась дольщику в $26 460. Просто фантастика. Отнимаем от большей цифры меньшую и получаем разницу в колоссальные $20 540. Но и это не предел.

«Новый район, хороший вид из окна, чистый воздух. Остановка автобуса в шаговой доступности. Есть вся инфраструктура. Чистая продажа», — краток агент, разместивший объявление.

Разжиться в Новинках можно и «двушками». Сразу два предложения по одинаковой цене — одно на первом этаже, второе — на последнем. Сведущему человеку это говорит о том, что квартиры приобретались еще тогда, когда «квадрат» был по $610. Сейчас же за 64 метра просят $65 000 по курсу. Профит от такой сделки — почти $26 000. Продажей обоих объектов занимается одно и то же агентство. Совпадение? Не думаем. Очевидно, что кто-то урвал две квартиры в одни руки и сейчас сбывает товар.


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