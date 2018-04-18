Протестующие заблокировали вход в здание МИД Армении

Протестующие заблокировали вход в здание МИД Армении1
- 18.04.2018, 19:01
- 1,301
Никол Пашинян призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к борьбе.
Демонстранты во главе с лидером инициативы «Мой шаг», руководителем партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном, завершив сидячую акцию у мэрии Еревана, направились к зданию МИД Армении, передает news.am.
Они вновь окружили вход в здание Министерства иностранных дел Армении. Пашинян призвал встать прямо напротив дверей.
Он также призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к их борьбе.