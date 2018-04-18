Протестующие заблокировали вход в здание МИД Армении 1 18.04.2018, 19:01

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Никол Пашинян призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к борьбе.

Демонстранты во главе с лидером инициативы «Мой шаг», руководителем партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном, завершив сидячую акцию у мэрии Еревана, направились к зданию МИД Армении, передает news.am.

Они вновь окружили вход в здание Министерства иностранных дел Армении. Пашинян призвал встать прямо напротив дверей.

Он также призвал людей, находящихся внутри помещения, присоединиться к их борьбе.